COVID-19: engouement des aînés pour la vaccination en Outaouais

Les aînés de 85 ans et plus étaient fébriles pour le début de la campagne de vaccination en Outaouais, alors que près de 2000 d'entre eux se sont déjà pointés pour recevoir une première dose contre la COVID-19 dans l’un des six sites établis dans la région.

Plus de 1300 personnes ont défilé mercredi et jeudi uniquement au site principal installé au Palais des congrès de Gatineau. La vaccination s’y déroulait rondement lors de la visite de l’Agence QMI avec une quarantaine de stations pour les gens avec rendez-vous.

«Selon nos analyses, le temps total entre l’arrivée d’une personne dans le stationnement et son départ est d’environ 80 minutes», a rapporté Karine St-Pierre, gestionnaire du site de vaccination.

Engouement

L’engouement était palpable chez plusieurs aînés rencontrés sur les lieux, au point où les responsables du site ont dû demander à certaines personnes de respecter leur date et leur heure de rendez-vous, elles qui se présentaient sur place plus tôt que prévu.

«Ç'a très bien été, c’est bien organisé. J’ai déjà hâte à ma deuxième dose», a raconté, tout sourire, Anita Rivers, 86 ans, après avoir reçu son vaccin.

L’Outaouais devrait avoir reçu 43 000 doses d’ici la fin du mois et 21 000 autres durant les deux premières semaines d’avril. Au plus fort de la campagne, quelque 4000 personnes par jour pourront se faire vacciner au Palais des congrès de Gatineau.

Plus de 17 000 plages horaires avaient été réservées par les 70 ans et plus en date de mercredi après-midi en Outaouais.

Homme blessé

Si tout se déroulait bien à l’intérieur, l’organisation était un peu plus chaotique à l’entrée de l’édifice, principalement dans le stationnement. Des personnes se sont improvisées bénévoles pour traîner des bancs afin de permettre aux aînés de s’asseoir pendant qu’ils faisaient la file.

Un homme de 85 ans a même dû être transporté par ambulance à l’hôpital par mesure préventive après avoir perdu pied et s’être cogné la tête contre le sol.