Depuis la fermeture, plus rien

C’était le 11 mars 1996. Après une victoire de 4 à 1 du Canadien contre les Stars de Dallas. Il y a 25 ans.

Le dernier événement à être présenté au légendaire Forum de Montréal.

Personne n’a oublié l’ovation de sept ou huit minutes bien comptées offerte à Maurice « Rocket » Richard. Et les coups de cœur pour Guy Lafleur, Ken Dryden, Jean Béliveau, Henri Richard...

Les grands capitaines, d’Émile « Butch » Bouchard à Pierre Turgeon, en passant par Béliveau, Serge Savard et Guy Carbonneau, s’étaient transmis le flambeau pour qu’on le transporte au tout nouveau Centre Molson, qu’on allait inaugurer cinq jours plus tard.

Fermer le Forum, c’était comme chanter une dernière grande messe dans la basilique Saint-Pierre au Vatican.

C’était sacré.

DEHORS LES FANTÔMES !

J’étais entré en scène lors d’une réunion dans les bureaux d’Avanti avec Richard Martin et Luc Wiseman. Ils voulaient un concept à soumettre à la direction du Canadien pour les cérémonies de fermeture du Forum. Richard Martin était un grand artiste et Luc Wiseman, un excellent producteur. On s’était vite entendus sur un principe. The best for the best. Et j’avais ajouté une clause spéciale. Y a personne qui va me faire changer d’idée.

J’avais trouvé le concept, j’avais écrit la plupart des textes pour la cérémonie quand le grand jour était arrivé. Ronald Corey, le président, François-Xavier Seigneur et Bernard Brisset, vice-présidents, s’étaient présentés chez Avanti avec deux ou trois figurants.

Je n’oublierai jamais la face de Ronald Corey en me voyant. Mettons qu’il n’était guère chaud à l’idée de me confier quelque chose d’aussi sacré que la fermeture de son Forum. Bernard Brisset avait eu le temps de lui souffler à l’oreille pour le rassurer : « Ça va être juste meilleur. »

Ça avait mal commencé. Corey voulait privilégier le thème des fantômes du Forum. Un sujet populaire chez les journalistes anglophones qui rabâchaient la même histoire des fantômes depuis 100 ans. Ou presque. J’avais dit à M. le président que cette idée... heu... ben, ce n’était pas vraiment l’idée du siècle...

Et je m’étais lancé dans un exposé passionné sur le thème de la torche, du flambeau, du feu olympique. Après tout, la phrase était écrite dans le vestiaire du Canadien dans le Forum : Nos bras meurtris vous tendent le flambeau, à vous de le porter bien haut.

J’avais exposé l’idée du plus vieux des capitaines vivants allumant le flambeau dans le vestiaire et le passant à tous les capitaines jusqu’à Pierre Turgeon.

Et j’avais vendu la présentation des bâtisseurs et de tous les membres du Temple de la renommée non pas selon un ordre chronologique, mais selon un ordre d’attachement. Pour finir avec Maurice Richard.

PAS DE NADIA COMANECI

Je n’avais pas gagné tous mes points. On avait accepté l’idée de faire venir Vladislav Tretiak pour participer à la cérémonie pour représenter tous les grands du hockey international, mais je n’ai jamais été capable de faire inclure Nadia Comaneci aux cérémonies. Ronald Corey, et il avait raison, voulait que la soirée soit entièrement consacrée au hockey. À un moment donné, un gars lâche du lest... surtout que j’avais gagné que la version anglaise des textes soit confiée à Jack Todd, dont je connaissais déjà l’immense talent d’écrivain.

Quelques années plus tard, Todd allait publier une demi-douzaine de grands romans chez Simon & Schuster aux États-Unis et au Canada. Mais en 1996, il était un des deux chroniqueurs qui faisaient suer le Canadien.

Restait la mise en scène. L’idée de génie est venue de Richard Martin ou de Luc Wiseman, mais c’est Denis Bouchard qui a hérité de cette tâche colossale.

Denis, le Lulu de Lance et compte, était et est un fan absolu du Canadien. Tous nos meetings ont été brefs et harmonieux. Il comprenait parfaitement ce que j’avais en tête quand j’avais écrit le scénario et les textes. Il a su intégrer Vladislav Tretiak juste au bon moment sans casser le rythme de la cérémonie.

RENÉ ANGÉLIL AVAIT PLEURÉ

Tout était parfait. Le choix de la musique, l’éclairage, le pacing des numéros à la fois improvisés et préparés (comment prévoir une ovation de sept minutes ?) et le fait que le calendrier de la Ligue nationale nous faisait le cadeau d’avoir Bob Gainey et Guy Carbonneau, deux des récents capitaines du Canadien.

Un tout jeune Gary Bettman était dans les gradins du Forum et René Angélil avait pleuré dans une suite à Los Angeles.

Je vous souhaite de trouver sur YouTube les 45 minutes de la cérémonie. Je vous souhaite le plaisir de voir les visages ébahis de Patrice Brisebois, de Saku Koivu, de Mario Tremblay deboutderrière le banc...

Celui toujours un peu grave de Brian Mulroney...

En sachant que « Butch » Bouchard est parti, que Maurice et Henri sont au ciel, j’espère que Jean Béliveau est avec eux...

Et que Ken Dryden a même été ministre libéral et Serge Savard sénateur pour toujours, et que Guy Lafleur se bat pour le privilège de devenir un vieux Démon blanc...

On a fermé le Forum et depuis, plus rien. Même plus une petite finale de la coupe Stanley, pas une petite bannière, rien. Plus de joueurs francophones, plus de capitaines capables de dire bonjour aux fans québécois, même plus d’anciens Canadiens à venir dans 10 ans. Qui va remplacer Gilbert Delorme, Stéphane Richer et les autres pour aller saluer les fans à Rouyn-Noranda ou à Baie-Comeau ?

Andrei Markov et Artturi Lehkonen ?

Que s’est-il donc passé ?