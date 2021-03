Deux fraudeurs montréalais condamnés par la justice

Les Montréalais Pierre Cardin et Jean-Marc Paquin, deux contestataires du fisc, ont été condamnés mardi à passer quatre ans derrière les barreaux pour une histoire de fraude envers l’Agence du revenu du Canada (ARC).

Entre mai 2010 et mai 2011, MM. Cardin et Paquin ont conseillé à 49 individus d'éluder un total de plus d’un million $ en impôt sur le revenu en réclamant des pertes non déductibles afin de réduire leur revenu imposable, a affirmé l’ARC, par communiqué, jeudi.

Les deux hommes oeuvraient au sein d’un groupe de contestataires du fisc et ont conduit une fraude particulière qui s'inspire de l'idéologie américaine des citoyens souverains qui refusent de reconnaitre l’autorité de l’État, notamment en matière d’imposition. Ces gens rejettent en effet toute autorité administrative, politique, judiciaire et policière.

Selon TVA Nouvelles, MM. Cardin et Paquin proposaient des séances d’information gratuites, poussant les gens ensuite à débourser un important montant. Ceux-ci constataient ensuite avoir été victimes d’une arnaque.

«Ce stratagème est basé sur un argument inspiré du mouvement de contestation fiscale qui a toujours été rejeté par les tribunaux canadiens», a signifié l’ARC, faisant référence aux citoyens souverains.

Les deux prévenus désormais dans la cinquantaine et la soixantaine avaient été arrêtés par la Sûreté du Québec (SQ) en octobre 2014. Les autorités évaluaient alors cette fraude à plus de 10 millions $ et une centaine de victimes.

Quatre-vingts enquêteurs de l’ARC avaient aussi été déployés à l’époque à Montréal, Laval, Terrebonne, Lévis, Charny, Sherbrooke, Contrecœur et Drummondville, suivant l’exécution de neuf mandats de perquisition.

Le procès de 20 semaines devant jury, à la Cour Supérieure du Québec à Laval, s’était conclu le 21 décembre dernier, alors que les deux hommes avaient été reconnus coupables de fraude en vertu du Code criminel.