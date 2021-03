Formule 1: premiers tours de roue à Bahreïn

Trois mois se sont écoulés depuis la victoire de Max Verstappen au Grand Prix d’Abou Dhabi, qui marquait, le 13 décembre dernier, la fin d’une saison écourtée en Formule 1.

La discipline-reine du sport automobile va reprendre ses activités en fin de semaine, du 12 au 14 mars, à l’occasion de ses essais hivernaux, dont la durée et l’endroit ont changé pour compenser notamment les pertes financières énormes causées par la pandémie.

Ainsi, non seulement ces séances privées ne se dérouleront que sur une période de trois jours (contre quatre l’an dernier et huit en 2019), mais elles ont aussi été déplacées de Barcelone, en Espagne, où elles avaient lieu depuis sept ans, à Bahreïn.

Cette destination, où deux courses ont été présentées en 2020, sera le théâtre de la première épreuve de la nouvelle saison dans deux semaines.

Les divers intervenants de la F1 vont donc réaliser des économies importantes en évitant de se déplacer après la tenue de ces essais privés, dont le format (du vendredi au dimanche) prendra l’allure, pour ainsi dire, d’un week-end normal de courses.

Temps de piste limité

On a beau souligner que, pour la première fois dans l’histoire de la F1, les écuries (à part McLaren, qui a changé de motoriste) vont conserver leur châssis de l’année précédente, certains changements exigés auront pour effet de réduire l’appui aérodynamique des bolides.

Trois jours, c’est aussi très peu pour huit des 20 pilotes du plateau, qui doivent découvrir leur nouvel environnement de travail.

Quatre d’entre eux (Sebastian Vettel, Sergio Pérez, Daniel Ricciardo et Carlos Sainz) ont changé d’écurie, trois autres (Mick Schumacher, Nikita Mazepin et Yoki Tsunoda) disputeront leur premier Grand Prix le 28 mars, alors que le vétéran Fernando Alonso renouera avec la F1 après l’avoir quittée à la fin de la saison 2018.

Contrairement aux années passées, les équipes, à part Williams, vont confier le volant à leurs pilotes titulaires exclusivement, en raison évidemment du temps de piste limité.

À tour de rôle

Au moins cinq écuries ont décidé de diviser chaque journée en deux, dont Aston Martin (ex-Racing Point) qui fera rouler Vettel en matinée vendredi et samedi, puis Lance Stroll en après-midi. Les rôles seront inversés (Stroll en matinée et Vettel en après-midi) dimanche.

En revanche, des écuries comme Red Bull et Alpine (anciennement Renault) ont choisi une autre façon de préparer la nouvelle saison, soit la présence d’un seul pilote en piste vendredi, l’autre samedi et une alternance le dernier jour.

Williams est la seule équipe à avoir annoncé que son pilote d’essai Roy Nissany serait mis à contribution, et ce, pour toute la journée vendredi. Nicholas Latifi et George Russell prendront la relève samedi et dimanche respectivement. Fait plutôt étrange, le Britannique sera l’unique pilote à temps plein à devoir patienter jusqu’au dimanche pour tester sa nouvelle voiture.

♦ En ne connaissant pas la stratégie de chacun, ni, entre autres, la quantité de carburant à bord des voitures, les résultats de ces essais hivernaux peuvent être... trompeurs. Rappelons qu’il y a huit heures de décalage entre Bahreïn et le Québec. Il est donc possible que cette première journée soit déjà terminée au moment où certains d’entre vous liront ces lignes.

♦ Le directeur de l’écurie Alfa Romeo, Frédéric Vasseur, a reçu un résultat positif à la COVID-19 avant de se rendre à Bahreïn. Selon les protocoles établis par les autorités françaises, il est maintenant confiné à son domicile pour les prochains jours.

La composition des équipes de F1 en 2021

MERCEDES

Châssis : W12

Moteur : Mercedes

Lewis Hamilton

Valtteri Bottas

RED BULL

Châssis : RB16B

Moteur : Honda

Max Verstappen

Sergio Pérez

MCLAREN

Châssis : MCL35M

Moteur : Mercedes

Daniel Ricciardo

Lando Norris

ASTON MARTIN

Châssis : AMR21

Moteur : Mercedes

Sebastian Vettel

Lance Stroll

ALPINE

Châssis : A521

Moteur : Renault

Fernando Alonso

Esteban Ocon

FERRARI

Châssis : SF21

Moteur : Ferrari

Charles Leclerc

Carlos Sainz

ALPHA TAURI

Châssis : AT02

Moteur : Honda

Pierre Gasly

Yuki Tsunoda

ALFA ROMEO

Châssis : C41

Moteur : Ferrari

Kimi Raikkonen

Antonio Giovinazzi

HAAS

Châssis : VF-21

Moteur : Ferrari

Mick Schumacher

Nikita Mazepin

WILLIAMS

