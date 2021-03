«Genie» en demi-finale à Guadalajara

Eugenie Bouchard fera partie des quatre demi-finalistes du tournoi de Guadalajara, au Mexique, elle qui a défait l’Américaine Caty McNally en deux manches de 6-4 et 6-3, jeudi, lors de son duel quart de finale.

La Canadienne a été efficace au service, elle qui a réussi six as, en plus de convertir 69% de ses premières balles. Toujours avec les balles en sa possession, la 144e joueuse au classement de la WTA s’est bien défendue, empêchant son adversaire de la briser à six occasions sur neuf balles de bris.

En situation inverse, «Genie» a pleinement profité de ses chances, en brisant la 120e joueuse mondiale cinq fois en six occasions.

Si elle veut atteindre la finale, Bouchard devra d’abord vaincre l’Italienne de 20 ans Elisabetta Cocciaretto, classée au 134e rang mondial. C’est la première fois que les deux joueuses s’affronteront.

Denis Shapovalov perd une dure bataille

Le Canadien Denis Shapovalov s’est incliné devant l’Américain Taylor Fritz en quart de finale du tournoi de Doha, perdant en trois manches de 5-7, 6-3 et 7-5.

Le 33e joueur mondial a mis un peu plus de deux heures pour défaire l’Ontarien, détenteur du 11e rang de l’ATP et quatrième tête de série de la compétition. Le duel a été serré, l’athlète de l’unifolié gagnant 91 points, soit deux de plus que son opposant. Shapovalov a commis cinq doubles fautes contre deux pour le joueur des États-Unis.

Fritz a bien failli tout gâcher au dernier set, voyant son rival effacer deux balles de match pour créer l’impasse 5-5. Cependant, il a réalisé le bris tout de suite après avoir concédé son service pour reprendre l’avance. Le vainqueur a ensuite blanchi «Shapo» afin d’empocher le jeu ultime et la rencontre.

La veille, Shapovalov avait vaincu son compatriote Vasek Pospisil au deuxième tour après avoir obtenu un laissez-passer.