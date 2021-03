Jaroslav Halak ferme la porte aux Rangers

Le gardien des Bruins Jaroslav Halak a été sans faille contre les Rangers de New York, jeudi à Boston, permettant aux siens de l’emporter 4 à 0.

L’ancien du Canadien de Montréal a repoussé l’ensemble des 27 tirs dirigés vers lui pour signer son deuxième blanchissage de la saison. C’est d’ailleurs contre ces mêmes Rangers qu’il avait obtenu son premier jeu blanc de la campagne, le 12 février.

Brad Marchand s’est signalé offensivement, lui qui a obtenu des mentions d’aide sur chacun des trois premiers buts des siens.

David Pastrnak, Patrice Bergeron, à court d’un homme, David Krejci, en avantage numérique, et Jake DeBrusk ont tous déjoué Alexandar Georgiev, qui a été retiré du match après le quatrième filet des Bruins. En 24 min 52 s de jeu, il a arrêté 10 tirs. En remplacement, Keith Kinkaid a bloqué 13 lancers.

Les deux équipes s’affronteront de nouveau samedi.

Les Sabres s’enfoncent encore

À Buffalo, les Sabres ont subi une neuvième défaite consécutive en inclinant 5 à 2 contre les Penguins de Pittsburgh.

Les Sabres avaient pourtant tenu le coup jusqu’à la moitié du match. Jake Guentzel a toutefois brisé une égalité de 2 à 2, alors que la formation de la Pennsylvanie profitait d’un avantage numérique. Cette réussite s’est avérée être le but gagnant, alors qu’Anthony Angello et Bryan Rust, dans un filet désert, ont complété la marque, en troisième période.

Evgeni Malkin et Brandon Tanev, pour les visiteurs, ainsi que Tage Thompson et Victor Olofsson, pour l’équipe locale, ont été les premiers à faire scintiller la lumière.

Tristan Jarry a réussi 21 arrêts, alors que son vis-à-vis Jonas Johansson a cédé quatre fois sur 26 lancers.

Ailleurs dans la LNH

À New York, les Islanders ont signé une septième victoire consécutive en s’imposant 5 à 3 devant les Devils du New Jersey.

En avance 4 à 0 après deux périodes, les Islanders ont permis trois buts aux visiteurs lors du troisième engagement, mais n’ont jamais été vraiment menacés. C’est Josh Bailey qui a été l’auteur du but gagnant. Pour sa part, Brock Nelson a inscrit son 11e but de la saison pour les Islanders.

À Philadelphie, Nic Dowd a inscrit deux buts dans un gain de 5 à 3 des Capitals de Washington face aux Flyers.

À Raleigh, Morgan Geekie a secoué les cordages deux fois dans une victoire de 5 à 1 des Hurricanes de la Caroline contre les Predators de Nashville.

À Columbus Oliver Bjorkstrand a inscrit deux buts et une aide dans la défaite de 5 à 4 en prolongation des Blue Jackets contre les Panthers de la Floride. Aidé de Jonathan Huberdeau, c’est Frank Vatrano qui a dénoué l’impasse en surtemps. Patrik Laine et Max Domi ont tous les deux récolté un but et une passe pour les Jackets.