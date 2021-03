Jordan Binnington à St. Louis pour six saisons

Le gardien de but des Blues de St. Louis Jordan Binnington et la formation du Missouri en sont venus à une entente qui les liera pour les six prochaines saisons.

Selon Sportsnet, le portier empochera 6 M$ par saison.

L’athlète de 27 ans avait l’occasion de devenir joueur autonome sans compensation lors de la prochaine saison morte, puisque son contrat de deux ans, d’une valeur de 8,8 M$, signé en 2019, venait à échéance.

Lors de sa saison recrue, en 2018-2019, Binnington s’est emparé du titre de gardien partant des Blues et les a menés vers la conquête de la coupe Stanley.

En 19 matchs cette année, l’Ontarien a maintenu une fiche de 9-6-3, une moyenne de buts accordés de 2,69 et un taux d’efficacité de ,908.