La Toscane, côté classique et côté givré

Pour les amateurs de sangiovese sous toutes ses formes, voici deux vins, l’un classique, l’autre souple, juteux et gorgé de fruit. Salute!

Le classique

Castello di Bossi, Chianti Classico 2017, Italie

24,10 $ – Code SAQ : 13465958 – 14% – 2 g/L

La Toscane est le royaume du sangiovese. Et la zone du Chianti Classico en est le berceau historique. Des plus légers aux plus costauds, tous font de merveilleux compagnons de table. Même s’il provient de la plus chaude des sous-appellations du Chianti Classico et qu’il est le fruit d’un millésime plutôt ingrat en Toscane, ce 2017 demeure un bel exemple de sangiovese de forme classique, sans trop d’excès de maturité. L’attaque en bouche est mûre, mais le grain tannique compact, propre au sangiovese, lui confère une finale bien assez tonique pour procurer du plaisir à table.

$$ – ★★★

Le givré

Volpaia, Citto 2019, Toscana, Italie

16,55 $ – Code SAQ : 14044653 – 13 % – 2,4 g/L – Biologique

Pour les soirs de semaine, un bon vin rouge surtout composé de sangiovese, avec une pointe de cabernet sauvignon, cultivés en bio dans les propriétés familiales de Gaiole in Chianti et Maremma, et fermentés en cuves inox pour préserver la pureté du fruit. Le 2019 est plus aromatique que le dernier millésime et dégage des parfums de violette et de bleuets. Un vin de fruit et de plaisir, qui ne manque ni de matière ni de relief en bouche; juteux, nerveux et vraiment bon! À boire au courant de la prochaine année.

$ 1⁄2 – ★★★

LÉGENDE

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel