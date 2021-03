Le Pentagone et les femmes au sein des troupes

Si le Pentagone a trop longtemps hésité à recourir aux femmes au sein des unités de combat déployées sur le terrain ou s’il tarde encore à bien gérer un nombre élevé d’allégations de harcèlement ou d’agression, les dirigeants de la Défense américaine ont réagi vigoureusement à la dénonciation de récentes nominations de Joe Biden.

Les femmes contribuent à la protection du pays depuis la guerre d’indépendance, mais, de Deborah Samson (qui combattait sous un nom d’homme avant 1783) à Jacqueline Van Ovost et Laura Richardson (nommées à la tête de commandements il y a quelques jours), l’évolution de la place et du rôle des femmes au sein des troupes aura été longue et parsemée d’embûches.

Le Pentagone a cru bon de réagir à des critiques acerbes des nominations du 46e président, émises par l’animateur vedette de Fox News Tucker Carlson. Ce dernier reproche à la Maison-Blanche la féminisation des troupes au moment où la Chine masculiniserait ses effectifs.

Comme c’est son habitude, Carlson a utilisé des mots très durs et n’a laissé aucune place à la nuance. Voici un extrait de sa tirade: «So, we’ve got new hairstyles and maternity flight suits. Pregnant women are going to fight our wars. It’s a mockery of the U.S. military». Les forces américaines seraient ridiculisées, rien de moins.

Je n’en aurais pas assez d’une petite entrée de blogue pour expliquer à quel point l’affirmation de l’animateur est erronée et discriminatoire. Carlson aurait sans doute visé plus juste, mais déplu à une frange de son auditoire, s’il s’était plutôt employé à dénoncer l’influence grandissante de l’extrême droite et des suprémacistes dans les rangs des soldats. S’il faut dénoncer un véritable problème et une dérive inquiétante, c’est bien celle-là.

Je me réjouis de la réaction vigoureuse et rapide des dirigeants du Pentagone. De nombreux généraux, dont le nouveau secrétaire à la Défense Lloyd Austin, ont insisté sur l’importance de la diversité dans les rangs, tout en soulignant le sacrifice et la contribution de très nombreuses femmes.

L’armée américaine est encore et toujours une puissance sur la scène internationale, et des femmes y contribuent de toutes les manières. Si vous considériez que les nominations de Joe Biden n’étaient que symboliques et qu’elles ne visaient qu’à lui assurer un capital de sympathie, vous en limitiez la réelle portée.

Van Ovost et Richardson n’étaient que les deuxième et troisième femmes à être investies de telles responsabilités, et il faut continuer à s’assurer que la diversité des troupes soit reconnue aux plus hauts échelons de la hiérarchie.