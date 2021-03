Le PQ rend hommage aux «Francs-tireurs»

Trois mois après la fin du magazine socioculturel Les francs-tireurs, qui a tenu l’antenne pendant 23 ans à Télé-Québec, le Parti québécois a rendu hommage à l’équipe, jeudi, à l’Assemblée nationale, en parlant d'une émission qui «avait toujours sa place et sa pertinence à l'antenne».

Le chef parlementaire Pascal Bérubé a dit qu’il regrettait que l’émission produite par Zone 3 ait été retirée de la grille-horaire de la télévision publique québécoise, un hommage qui a touché droit au cœur Richard Martineau, le seul animateur ayant pris part à chaque saison, de 1998 à 2020.

«Aujourd'hui, je tiens à saluer le travail de l'ensemble des artisans des Francs-tireurs qui, au fil des ans, ont contribué au succès de cette émission unique dans l'univers télévisuel québécois. Une mention toute particulière à Richard Martineau, Benoît Dutrizac, Laurent Saulnier et Patrick Lagacé qui ont animé et habilement dirigé des centaines d'entrevues», a dit le député de Matane-Matapédia.

«[L'émission] créée en 1998, Les francs-tireurs, s'est rapidement démarquée par son style non complaisant et sa pertinence, a poursuivi M. Bérubé. Sortant des sentiers battus, l'émission a donné la parole aux gens qui pensent à contre-courant et a mis en lumière des sujets parfois tabous de notre société, et a provoqué des débats publics importants. Ce type d'émission joue un rôle essentiel dans une société, et je suis de ceux et celles qui croient que celle-ci avait toujours sa place et sa pertinence à l'antenne.»

Richard Martineau a souligné les bons mots de Pascal Bérubé sur Facebook, en disant simplement: «Cool, merci monsieur le député!!!»

Le chroniqueur du Journal de Montréal, du Journal de Québec et de LCN a dit avoir aimé en particulier la phrase suivante tirée de l’intervention de l’élu péquiste: «"Je suis de ceux et celles qui croient que celle-ci avait toujours sa place et sa pertinence à l'antenne". C'est pas ce que pensait le nouveau boss de Télé-Woke!» a-t-il écrit, en parlant de Richard Haddad.

Soulignons qu’au fil des ans, Les francs-tireurs a remporté plusieurs prix Gémeaux et l'émission a été élevée au rang des Immortels en 2006.