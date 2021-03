Le rêve américain d’iA Groupe financier est loin d’être terminé

Un an après y avoir dépensé 1 G$, iA Groupe financier a encore de l’appétit pour le marché américain avec comme « munitions » 425 M$ pour réaliser d’autres acquisitions. L’assureur prévoit aussi injecter un demi-milliard de dollars supplémentaires pour appuyer le déploiement de nouvelles technologies.

Hier, la direction d’iA Groupe financier a présenté à ses investisseurs ses objectifs d’ici 2025 dans le cadre d’une conférence virtuelle. La croissance du groupe passera principalement, les prochaines années, par les États-Unis.

« On veut croître un peu plus rapidement aux États-Unis », a indiqué au Journal le président et chef de la direction, Denis Ricard. « Il y a 20 ans, nous étions une compagnie purement canadienne en assurance, aujourd’hui, nous sommes une institution nord-américaine », a-t-il ajouté.

D’ici 2025, iA Groupe financier espère qu’environ 20 % de ses revenus proviendront de chez nos voisins du sud. Actuellement, les États-Unis représentent environ « 15 % ou 16 % » des gains de l’assureur. Le Canada demeurera également un marché prioritaire, assure la direction.

Photo courtoisie Denis Ricard

Président et chef de la direction d’iA Groupe financier

M. Ricard précise que la croissance de la société se réalisera surtout de façon organique. Pour les transactions, ce sont plusieurs « petits joueurs » notamment dans le monde de l’assurance qui pourraient être avalés.

iA Groupe financier dit avoir présentement 425 M$ disponibles pour réaliser différentes acquisitions et ce montant devrait continuer de grimper « de 300 M$ par an » si rien ne bouge.

« Il n’est pas impossible que l’on fasse quelques acquisitions. Toutefois, rien de majeur comme l’an passé », a répondu le grand patron, ajoutant que les prochaines emplettes ne devraient pas dépasser les « 50 M$ ou 100 M$ ».

Depuis 10 ans, iA Groupe financier a réalisé une quarantaine d’acquisitions. En mai 2020, l’assureur a complété l’achat de la société américaine IAS Parent Holding pour plus d’un milliard $ CA (720 M$ US). Il s’agissait de la plus importante transaction dans l’histoire de la société.

Aux États-Unis, iA Groupe financier brasse des affaires dans le secteur de l’assurance vie individuelle principalement pour le marché des personnes âgées et dans le créneau des produits liés aux automobiles.

Plus de sécurité

Quant aux investissements supplémentaires en technologie, la compagnie, dont le siège social est à Québec, prévoit injecter 500 M$ supplémentaires d’ici 2025. Des « dizaines de millions de dollars » devraient notamment servir à améliorer les systèmes de sécurité et pour la protection des données.

« On veut améliorer nos outils numériques que ce soit pour nos représentants, nos clients ou nos employés », a noté M. Ricard, assurant ne pas avoir l’intention d’échanger des employés contre des assistants virtuels.

Par ailleurs, hier, iA Groupe financier a reçu un jugement favorable de la Cour d’appel de la Saskatchewan dans une cause qui l’opposait à Ituna Investment. Un dossier qui dure depuis plusieurs années.

Ituna Investment cherchait à déposer des sommes illimitées dans un contrat d’assurance vie universelle qu’elle avait acquis d’un titulaire de police afin de profiter de rendements. Manuvie et BMO ont aussi été visés par ce stratagème.