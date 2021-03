Le vrai problème avec les juges activistes

Il y a donc un bras de fer entre deux politiciens, Simon Jolin-Barrette et Lucie Rondeau.

Sauf que le premier est ministre de la Justice et la seconde est juge en chef de la Cour du Québec, et cache derrière sa toge son activisme idéologique.

L’objet de leur querelle : les juges nommés par le Québec doivent-ils être obligatoirement bilingues ?

Simon Jolin-Barrette, qui n’a pas oublié que le Québec est une société ayant le français comme langue officielle, ne croit pas que la maîtrise de l’anglais devrait être obligatoire pour devenir juge. Autrement dit, il prend au sérieux le principe du français comme seule langue officielle.

Français

Lucie Rondeau, qui a son propre agenda idéologique, croit le contraire. Pour elle, au Québec, le français n’est qu’une langue sur deux et n’importe qui peut demander son procès en anglais. Il ne s’agit plus d’une exception, d’un accommodement, mais d’un droit consenti à n’importe qui. La juge activiste est une trudeauiste.

Encore une fois, les droits historiques de la minorité anglaise sont transformés en vecteur d’un bilinguisme d’État qui parachève la soumission mentale du Québec au régime canadien.

Mais la juge n’aime toutefois pas que le ministre refuse de se soumettre à ses désirs. Alors elle prétend se porter à la défense de l’indépendance de la justice. Se rend-elle compte qu’elle instrumentalise ainsi ce principe essentiel pour imposer un rapport de force aux élus ? Ce n’est pas l’indépendance de la justice que défend la juge Rondeau, c’est son anglicisation.

Voyons le problème plus largement : il y a un vrai problème aujourd’hui avec les juges activistes.

Il n’est pas normal que les lois démocratiques votées par nos parlements soient toujours soumises au contrôle idéologique de juges qui interprètent de manière exagérément créative le droit pour en tirer les conclusions qu’ils veulent.

S’ils veulent faire les lois, qu’ils se fassent élire.

Je ne suis pas avocat, ce qui fait que je ne suis pas obligé de faire semblant de croire que les juges sont éclairés par le Saint-Esprit.

Je ne suis pas obligé de faire semblant de croire à la qualité de leur jugement.

Je ne suis pas obligé de faire semblant qu’ils n’ont pas de biais idéologiques.

Tribunaux

Je ne suis pas obligé de faire semblant de croire que le pouvoir judiciaire est à l’abri des excès de pouvoir.

C’est une exigence démocratique aujourd’hui : nommer le biais idéologique de ces juges qui abusent de leur fonction pour imposer leurs préférences idéologiques à la société.

Qu’il s’agisse de la langue française, de la laïcité, de la définition du père et de la mère ou de bien d’autres sujets, en dernière instance, nos lois sont taillées non pas en fonction des exigences du bien commun, mais pour ne pas déplaire à ces hommes et femmes en toge qui se sont donné le rôle de gardiens de la démocratie, alors qu’ils ne cessent de la trahir.