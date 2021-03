Les Maple Leafs renouent avec la victoire grâce à Matthews

Les Maple Leafs ont mis fin à une séquence de trois défaites, leur plus longue de la saison, en s’imposant par la marque de 4 à 3 face aux Jets de Winnipeg, jeudi soir, à Toronto. C’est Auston Matthews qui a donné la victoire à la formation torontoise en enfilant l’aiguille en prolongation.

Bien qu’il soit toujours incommodé par une blessure au poignet, il n’en est rien paru sur le but vainqueur, alors que Matthews a servi toute une feinte à Connor Hellebuyck après avoir capté un relais de Morgan Rielly. Il s’agissait d’un 21e but cette saison pour l’attaquant américain, qui est toujours en tête du classement des marqueurs de la Ligue nationale de hockey.

Vaincus lors du premier affrontement de cette série de trois contre les Jets, les Leafs ont joué du hockey de rattrapage pendant une bonne partie du match.

Ce n’est qu’en deuxième moitié de troisième période qu’ils ont pris les devants pour la première fois grâce à un but d’Ilya Mikheyev. Après avoir reçu une passe devant le filet d’Alexander Kerfoot, l’attaquant russe a déjoué Hellebuyck à l’aide d’un vif tir des poignets.

Paul Stastny a forcé la tenue d’une prolongation lorsqu’il a fait dévier un tir de la pointe de Nikolaj Ehlers derrière Frederik Andersen avec moins de trois minutes à faire au temps réglementaire.

Ehlers dicte le ton

Ehlers a connu tout un match du côté des Jets en touchant la cible à deux reprises. Il a ouvert la marque en fin de première période à la suite d’un revirement en zone centrale de la part des Leafs. Pierre-Luc Dubois s’est emparé du disque et a filé en zone adverse en compagnie d’Ehlers. Ce dernier a profité d'une belle passe de l’attaquant québécois pour marquer.

Ehlers a récidivé en milieu de deuxième période, cette fois lors d’une descente à deux contre un avec Kyle Connor. Ehlers compte maintenant 13 buts depuis le début de la saison et est le meilleur marqueur des Jets.

Chez les Leafs, Mitch Marner a été le premier à secouer les cordages au début du deuxième vingt, en récupérant un retour de lancer devant la cage adverse.

William Nylander a lui aussi enfilé l’aiguille à l’aide d’un puissant tir qui a déjoué le gardien des Jets du côté de la mitaine.

Malgré le pointage, les deux gardiens se sont illustrés dans cette rencontre et ont réussi des arrêts spectaculaires. Hellebuyck a réalisé 34 arrêts, tandis qu’Andersen a bloqué 23 tirs.

Le dernier match de cette minisérie aura lieu samedi, toujours dans la Ville Reine.

Les Leafs toujours au sommet

À mi-chemin dans la saison régulière, les Maple Leafs de Toronto sont bien installés au sommet de la division canadienne et possèdent six points d’avance sur leurs plus proches rivaux, les Oilers d’Edmonton et les Jets. En effet, avec ce point récolté jeudi à Toronto, la formation manitobaine a rejoint les Oilers au deuxième rang de la section.

Avant son match contre les Flames à Calgary, le Canadien de Montréal pointait au quatrième rang, à trois points des Oilers et des Jets. Pour leur part, les Flames étaient à seulement un point des Canucks de Vancouver et du cinquième rang.

Les Sénateurs d’Ottawa ferment quant à eux la marche avec 19 points.