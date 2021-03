LNH: de l'incertitude en vue des séries

Si jamais le Canadien devait franchir les deux premières rondes des prochaines séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey, il demeure incertain que le club montréalais pourra jouer ses matchs à domicile au Canada.

Le constat est le même pour, par exemple, les Maple Leafs de Toronto, les Oilers d’Edmonton et les Jets de Winnipeg, les trois équipes qui dominent le classement de la section Nord.

«Il reste encore un peu de temps pour établir la façon de procéder», a noté l’adjoint au commissaire, Bill Daly, jeudi, questionné à ce sujet lors d’une conférence de presse donnée par la LNH, un an après la pause forcée de mars 2020.

Assurant maintenir une relation «transparente» avec le gouvernement canadien, Daly ne pouvait donner une réponse précise pour l’instant.

De manière plus générale, le commissaire Gary Bettman s’est montré rassurant quant à la situation entourant la pandémie de COVID-19, spécialement en vue des prochaines séries éliminatoires et de la saison 2021-2022.

«Nous sommes optimistes que nous pourrons revenir complètement à la normale lors de la prochaine saison», a mentionné Bettman.

Déjà, certains amphithéâtres ont commencé à accueillir à nouveau des partisans et la situation continuera d’aller en ce sens, a avancé le commissaire. Il se dit par ailleurs heureux que les athlètes devant suivre le protocole de la COVID-19 de la LNH se comptent présentement sur les doigts d’une seule main.

«Nous avons travaillé dans des circonstances représentant un défi extrême, a résumé Bettman, à propos des deux premiers mois de la présente campagne. La sécurité demeure notre priorité numéro 1.»

Un repêchage incertain

Sinon, beaucoup de questions demeurent sans réponse. En ce qui concerne le prochain repêchage, Daly a convenu que le travail des recruteurs avait été compliqué par l’impossibilité de voyager ou de voir les jeunes joueurs en action.

«C’est une situation imparfaite», a qualifié l’adjoint au commissaire.

Devant ce constat, il est possible que le prochain repêchage soit repoussé, mais rien n’a encore été déterminé par la LNH et l’Association des joueurs. À propos de la présence des hockeyeurs aux Jeux olympiques de Pékin, en 2022, Bettman n’a pas l’intention de revenir sur sa décision de permettre aux joueurs d’y participer, mais encore une fois, les circonstances et l’évolution de la pandémie dicteront la suite.