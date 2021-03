Offensive conservatrice contre les sportives transgenres aux États-Unis

WASHINGTON | Le Mississippi est devenu jeudi le premier État américain à interdire aux femmes transgenres de concourir dans des compétitions sportives féminines, illustration d’un débat extrêmement clivant aux États-Unis.

La question est de savoir si les personnes qui ne se reconnaissent pas dans leur genre de naissance, peuvent à la place concourir dans le genre dans lequel elles s’identifient.

Ceux qui s’y opposent, comme dans le Mississippi, visent particulièrement les compétitions féminines, affirmant qu’il est injuste d’opposer des sportives à des personnes qui pourraient être plus grandes, plus fortes et plus rapides.

En face, on assure qu’il est discriminatoire et extrêmement blessant de priver les athlètes transgenres d’épreuves sportives.

La loi promulguée dans le Mississippi, État connu pour son conservatisme chrétien, ordonne aux établissements scolaires ou universitaires de «répartir les équipes sportives ou les sports en fonction du sexe biologique» des athlètes.

Le texte doit entrer en vigueur le 1er juillet mais devrait être contesté en justice par les organisations américaines de défense des droits civiques, qui ont épousé la cause des sportives transgenres.

Ce débat ne concerne concrètement qu’une poignée d’athlètes, mais il est devenu le cheval de bataille de nombreux élus conservateurs.

La gouverneure de l’État rural du Dakota du Sud a ainsi annoncé, à l’occasion de la journée des droits des femmes, qu’elle signerait prochainement un texte du même acabit.

Et des projets de loi sont en débat dans une vingtaine d’États américains.

Le président américain Joe Biden s’est positionné sur le sujet, promulguant au premier jour de son mandat un décret visant à «prévenir et combattre les discriminations sur la base de l’identité de genre ou l’orientation sexuelle».

«Les enfants doivent pouvoir étudier sans s’inquiéter de savoir si on leur refusera l’accès aux toilettes, aux vestiaires ou aux sports dans leur école», y est-il écrit.