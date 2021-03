Patrik Laine en perte de confiance

L’attaquant Patrik Laine vit présentement des moments difficiles avec sa nouvelle équipe, les Blue Jackets de Columbus. Le Finlandais ne s’en est pas caché jeudi, lors d’un point de presse.

Lorsque questionné sur son niveau de confiance ces jours-ci, sa réponse en disait long : «probablement près de zéro».

Laine a connu de bons moments à son arrivée à Columbus, alors qu’il a inscrit six buts et quatre aides en 10 matchs. Les choses sont soudainement devenues plus compliquées pour lui, qui n’a pas noirci la feuille de pointage à ses sept derniers matchs.

L’ancien joueur des Jets de Winnipeg a toutefois admis qu’il avait déjà connu une telle perte de confiance dans sa carrière.

«On est des êtres humains. Il y a des moments difficiles à l’occasion, des fois ça dure deux matchs, des fois c’est sept. Tu ne sais pas, a-t-il dit, tel que cité par TSN. Tu dois travailler pour t’en sortir et c’est ce que je vais essayer de faire.»

Répondre aux attentes

Laine sait que les attentes à son endroit sont grandes chez les Blue Jackets, qui l’ont obtenu à la fin janvier avec Jack Roslovic en échange de Pierre-Luc Dubois et d’un choix de troisième ronde.

«Je ne dirais pas que je joue mal. Mais évidemment, on va me juger selon le nombre de points que je fais, a reconnu Laine. Mais je comprends. Quand tu es un gars du top-6 qui joue beaucoup de minutes et qui gagne beaucoup d’argent, tu dois créer des choses. Je suis conscient de ça et je suis d’accord. Je dois produire plus.»

Laine reconnait que le contexte entourant son échange et son déménagement aux États-Unis, en pleine pandémie de COVID-19, n’était pas l’idéal. Bien qu’il soit toujours en ajustement, il s’acclimate de plus en plus à sa nouvelle équipe et à son nouvel environnement.

«Ça ne fait pas longtemps encore que je suis ici, mais je commence à me sentir à la maison.»