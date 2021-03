Quoi regarder à la télé vendredi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le vendredi 12 mars:

«Au pic et à la pelle»

Les archéologues québécois sont des gens passionnés. Certaines de leurs fouilles peuvent mener à la découverte de véritables trésors. On se rend dans le Vieux-Montréal et au Saguenay-Lac-Saint-Jean afin de le constater. Rediffusion des deux premiers épisodes de la production.

Vendredi, dès 17 h, Historia.

«Ça finit bien la semaine»

Après s’être accordé une période de repos, Les soeurs Boulay sont de retour en musique, sur le plateau de Julie Bélanger et José Gaudet. L’humoriste Arnaud Soly revient sur les 12 derniers mois et se laisse porter par la danse. La comédienne Julie Perreault aborde ses différents projets.

Vendredi, 19 h, TVA.

«Ma vie en cinémascope»

Pascale Bussières devient Alys Robi devant les caméras de ce film musical québécois où la vie de la populaire chanteuse de cabaret est truffée de succès, mais aussi d’un terrible drame: un internement. Contre son gré, l’artiste est forcée de subir une lobotomie. Une réalisation de Denise Filiatrault.

Vendredi, 19 h, Prise 2.

«Les constructeurs de l’extrême»

Les imposantes maisons en bois rond sont leur spécialité. En plus de donner vie à d’immenses projets, ils les réalisent en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire et les exportent. Les vastes chantiers, les énormes bâtiments et les demandes inusitées ne les effraient pas.

Vendredi, 20 h, CASA.

«La fille du chalet»

Tête d’affiche de cette comédie sportive et romantique, Felicity Jones est embauchée comme domestique dans un chalet autrichien. En plus d’y développer des aptitudes pour la planche à neige, elle y rencontrera l’amour. Aussi avec Ed Westwick, Brooke Shields, Bill Nighy et Sophia Bush.

Vendredi, 21 h, Évasion.

«Réseaux sociaux: parents, si vous saviez»

À une époque où le monde virtuel est omniprésent sur les téléphones, des adolescents profitent des réseaux sociaux pour mener une vie cachée de leurs parents. Or, des dangers les guettent, comme le harcèlement, la prostitution, la pédophilie et la drogue. Un documentaire qui sonne l’alarme.

Vendredi, 21 h, 30, Planète+.

«L’Assemblée»

Docu-théâtre porté par quatre femmes, dont les cultures, les expériences et les allégeances politiques les différencient. Leurs discussions s’articulent donc autour de sujets importants et chauds. Évidemment, le consensus n’est pas gagné d’avance. Pascale Bussières, Amélie Grenier, Nora Guerch et Christina Tannous y sont en vedette.

Vendredi, 22 h, Télé-Québec.