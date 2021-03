Refinancement hypothécaire : transformez vos paiements en investissements

Le moment de renouveler votre hypothèque approche? En plus de renégocier les taux et les conditions, vous pouvez profiter de cette occasion pour planifier et financer de nouveaux projets, en adoptant la stratégie de refinancement hypothécaire.

Voici comment actionner ce puissant levier.

Getty Images/iStockphoto

Refinancer l’hypothèque?

L’approche consiste tout simplement à profiter de la valeur marchande de votre résidence et des remboursements déjà effectués sur votre prêt. Croissante au fil des ans, cette équité équivaut à la valeur de votre maison, moins le solde à payer sur votre hypothèque.

Ainsi, en demandant un refinancement au moment de renouveler votre hypothèque, le montant accordé sera alors à votre disposition pour rénover, acheter un chalet, planifier votre retraite ou consolider certaines dettes.

Financez vos rénos

Les rénovations sont la principale raison d’un refinancement hypothécaire. En effet, si les travaux sont bien effectués, ils peuvent à la fois enrichir votre qualité de vie et augmenter la valeur de votre maison.

L’étape de la planification est toutefois cruciale. L’important est avant tout de protéger votre investissement et d’y ajouter de la valeur. Vous gagnerez donc à considérer, dans l’ordre : les rénovations d’entretien et de réparation (toit, fissures), d’amélioration (fenêtres, isolation) et de mode de vie (cuisine, salle de bain).

Getty Images/iStockphoto

Achetez un chalet

Plusieurs profitent de la valeur et des versements effectués sur leur propriété principale pour financer l’achat d’un chalet.

C’est le cas d’Anna et de Samuel. En 2015, ils ont payé leur condo 250 000$. Ils ont emprunté 225 000$ et ont depuis remboursé 50 000$. Bonne nouvelle, durant cette même période, la valeur marchande de leur condo a augmenté.

Si bien que fin 2020, leur propriété était évaluée à 325 000$. C’est donc sur la base de cette nouvelle valeur (325 000$), en plus du 50 000$ remboursé, que le couple a récemment transformé son rêve de premier chalet en réalité.

Inspirant, pas vrai?

Profitez mieux de votre retraite

En principe, une retraite bien planifiée devrait réduire le stress monétaire. À ce chapitre, le refinancement peut être considéré.

Cette stratégie est d’ailleurs très attrayante puisque souvent, la propriété est totalement ou majoritairement payée. Et comme sa valeur marchande est probablement plus importante qu'au moment de l'achat, des centaines de milliers de dollars deviennent alors accessibles par le refinancement hypothécaire.

Getty Images/iStockphoto

Libérez-vous de certaines dettes

Le refinancement hypothécaire est aussi pour plusieurs l’occasion de consolider certaines dettes sous un même parapluie, et ce, en profitant de taux d’intérêt beaucoup plus bas.

Pensons notamment aux taux d’intérêt des cartes de crédit ou de prêt automobile qui sont généralement beaucoup plus élevés que ceux des prêts hypothécaires.

Il devient alors avantageux de rassembler ces dettes à un taux inférieur afin d’en faciliter le remboursement.

Investissez dans votre courtier

Pour bien comprendre la stratégie et profiter des avantages du refinancement, les courtiers hypothécaires de Multi-Prêts offrent de l’accompagnement gratuit, en plus d’un arsenal de services personnalisés.

Ces spécialistes ont l’expertise pour élaborer des scénarios adaptés à votre profil, à votre situation et à vos aspirations. Ils savent par exemple que certaines institutions financières sont plus ouvertes aux travailleurs autonomes, tandis que d’autres sont plus enclines à appuyer un projet de rénovations majeures.

Ensemble, et dans la paix d’esprit, vous pourrez donc profiter du refinancement hypothécaire, en plus de vous fier à un courtier hypothécaire qui vous accompagnera et qui magasinera pour vous les meilleures conditions du marché, en fonction de votre réalité financière et professionnelle.

Comme quoi échanger avec des humains demeure encore payant!

Prêts à passer à l’action?

Prenez le temps de bien planifier le renouvellement de votre hypothèque, quelques mois avant la fin de son terme et découvrez l’ensemble des possibilités qu’il vous offre.

Profitez-en au passage pour demander à votre courtier hypothécaire de Multi-Prêts des conseils à propos de la stratégie de refinancement hypothécaire. Et continuez de rêver à vos projets!

