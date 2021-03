Sortie de l'Église sur les vaccins: une déclaration qui sème la division

La sortie publique de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECD) sur les vaccins AstraZeneca et Johnson & Johnson sème la division auprès des représentants de l’Église.

«Je suis mal à l’aise avec cette sortie et je ne suis pas le seul évêque au Québec», a affirmé Marc Pelchat, évêque auxiliaire au Diocèse de Québec.

Mardi, la CECD a publié une note dans laquelle elle déconseille les vaccins AstraZeneca et Johnson & Johnson en raison de leur lien avec des lignées cellulaires dérivées de l’avortement.

«Je parle en mon nom personnel, mais j’ai aussi parlé à quelques confrères évêques à Québec et à l’extérieur de Québec et nous sommes très mal à l’aise, surtout au moment où cela survient, à la veille de la commémoration nationale des victimes de la COVID-19. Nous avons perdu des milliers de personnes, des proches de familles que nous connaissons. Plusieurs sont décédées dans une infinie tristesse parce qu’elles n’ont pas pu être accompagnées par leur famille», a ajouté Mgr Pelchat.

Le moment était plutôt à réconforter les endeuillés plutôt «qu’à risquer de semer le trouble dans les consciences», a-t-il dit.

«Nous, on pense que ce n’était pas approprié de faire cela puisque de toute façon, on n’a pas le choix du vaccin. Notre message depuis longtemps et ç’a été le message du pape François depuis le mois de décembre, est que c’est un devoir moral d’aller se faire vacciner.»

«C’est un devoir de charité pour protéger la vie immédiate, la nôtre et celle des autres en allant se faire vacciner», a lancé Mgr Pelchat.

«Au Québec, on est mal à l’aise vis-à-vis ce message-là [de la CECD]. Ce n’est pas le message que l’on veut passer. Celui qu’on veut passer, c’est que tous les vaccins autorisés par Santé Canada doivent être distribués le plus rapidement possible et qu’on doit partager nos vaccins avec les pays en voie de développement. C’est toute l’humanité qui est frappée. Pour l’instant, il n’y a que les pays riches qui sont vaccinés. Il va falloir s’assurer que nos frères et sœurs des autres pays moins fortunés soient aussi vaccinés dans les meilleurs délais possibles.»

«En faisant cette mise au point, on espère qu’au Québec, en tout cas, que ça va réajuster la ligne de pensée pour les gens qui doutaient à savoir s’ils avaient vraiment le droit de recevoir ces vaccins parce qu’ils ne savent pas comment ils ont été produits.»

«Les scientifiques, qui ont mené ces recherches, ont une conscience. Ils ne les ont pas faits n’importe comment. Je ne pense pas qu’ils aient tué personne pour fabriquer les vaccins.»

«On doit plutôt être admiratif et reconnaissant d’avoir travaillé si rapidement pour obtenir un vaccin qui aurait pris normalement 3, 4 ou 5 ans à obtenir, alors que nous les avons eus en moins d’un an. C’est un exploit formidable. Il faut encourager ça et surtout encourager les personnes à se faire vacciner», a ajouté Mgr Pelchat.