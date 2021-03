«Star Académie» : retour aux sources pour les finalistes 2012

«On s’était dit rendez-vous dans 10 ans», clamait Patrick Bruel. C’est sensiblement ce que vivront les finalistes de l’édition 2012 de «Star Académie», qui retrouveront dimanche le décor qui les a vus naître professionnellement, le temps d’un numéro nostalgie avec les nouveaux académiciens.

«Ça me remet tellement dans de beaux souvenirs, lance Jean-Marc Couture (gagnant 2012) d’un ton enjoué. Je me sens vraiment nostalgique ces temps-ci! C’était une aventure complètement folle! On a fait tellement de choses en si peu de temps, des albums, une tournée... On a chanté avec Lionel Richie, Jason Mraz, Johnny Hallyday. Après, j’ai chanté avec Céline Dion sur les plaines d’Abraham. Encore aujourd’hui, c’est comme si c’était un rêve. C’est encore irréel.»

Souvenirs

Ce dimanche, en plus de Sylvain Cossette (pour un segment hommage à Queen), Pierre Lapointe, Koriass, FouKi et Pepe Munoz, qui dansera auprès des participants dans un coup de chapeau aux 25 ans de l’album «Falling Into You», de Céline Dion, six des candidats finalistes de «Star Académie 2012», Jean-Marc Couture, Sophie Pelletier, Olivier Dion, Mélissa Bédard, Andréanne A. Malette et Andee (alias Andrée-Anne Leclerc) iront faire trempette au studio MELS.

Que chanteront nos anciens chouchous? Surprise, répondent-ils tous à l’unisson. Mais les inconditionnels de «Star Académie» se rappelleront de bons moments de leur passage à la célèbre école, promet-on. «Vous allez reconnaître toutes les chansons», indique Jean-Marc Couture.

Vies transformées

En entrevue, Jean-Marc Couture, Sophie Pelletier (qui avait été l’ultime finaliste féminine de son année) et Andee s’accordent tous trois pour affirmer que «Star Académie» a véritablement changé leur vie.

Ils avaient tous le début ou la mi-vingtaine. Jean-Marc, natif de Val d’Amour, au Nouveau-Brunswick, étudiait en musique, et Sophie Pelletier s’enlignait vers une formation dans le domaine social. Andee, de son côté, a vu sa collaboration avec le groupe Hedley, sur la chanson «Kiss You Inside Out», cartonner dès l’été suivant son expérience à «Star Académie».

«Je ne sais pas où serait ma vie sans ça, hasarde Andee. Pour moi, "Star Académie" était un rêve qui se réalisait, et l’aventure ne se termine pas juste après l’émission.»

«D’ailleurs, je ne peux pas cacher mon enthousiasme du fait que Gregory Charles soit de retour cette année; il a tellement une façon d’enseigner qui nous en apprend sur nous-mêmes. Il est gentil et doux, mais il nous amène à repousser nos limites. J’ai vraiment beaucoup appris de Gregory. J’étais une personne sûre d’elle-même, mais "Star Académie" m’a incitée à découvrir ma vulnérabilité. J’ai aussi compris que, comme artiste, la manière dont on s’entoure est aussi importante que notre talent et notre travail», enchaîne celle qui a lancé un disque en 2015, qui reviendra avec un nouvel opus bilingue le 26 mars, et qui est une fervente adepte de la présente mouture de «Star Académie».

«"Star Académie" m’a donné la petite tape dans le dos pour tout donner, investir mes énergies sur la chanson. J’ai alors décidé d’être auteure-compositrice à 100%, puis productrice. Je ne sais pas si j’aurais sorti deux albums, sans cette expérience. Ça m’a offert un public; j’ai ensuite pu sortir du matériel en me disant qu’il y aurait un public d’avance», renchérit Sophie Pelletier, qui a lancé deux disques et un EP en neuf ans, et qui prépare un autre EP pour l’automne.

Domotique

Quant à Jean-Marc Couture, après deux albums, il dévoile désormais de nouvelles chansons à la pièce – il en propulsera une dans quelques semaines – et, depuis l’été dernier, il travaille en domotique pour la compagnie Câble&Son. Il s’y est découvert une passion, au point de vouloir concilier ce nouveau métier avec la scène quand la pandémie s’estompera.

«J’ai changé les fils de guitares pour les fils de domotique!», badine-t-il.

Le variété de «Star Académie» sera présenté dimanche, à 19 h, à TVA. On peut entendre Sophie Pelletier et Jean-Marc Couture sur l’album «Nos retrouvailles», lancé en début d’année, qui réunit 10 ex-finalistes de «Star Académie».