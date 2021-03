Un retour bien mérité pour Arctic Cat

À la suite de la présentation de West Yellowstone au Montana, Le Journal vous offre une série de reportages sur les nouveautés 2022 des quatre grands fabricants de motoneiges. Aujourd’hui, c’est Arctic Cat.

Après avoir connu sa part de problèmes au cours de la dernière année, le fabricant américain revient en force dans le marché avec une nouvelle offre pour les amateurs et des nouveaux modèles intéressants.

Dans un premier temps, mentionnons que la compagnie fait un virage important en décidant d’offrir maintenant des modèles en saison, chose qui sera certainement appréciée par les amateurs, mais aussi par les concessionnaires. Cela signifie donc que plusieurs versions des différents modèles seront disponibles dans les salles d’exposition autrement qu’en vente printanière seulement. Le Snowmageddon est quand même de retour.

Alors, même si la cuvée 2022 n’est pas aussi flamboyante que celle des années antérieures, il n’en demeure pas moins que les amateurs du chat pourront compter sur des innovations intéressantes.

Parmi les nouveautés techniques, on peut mentionner que la direction électronique assistée (DEA) sera disponible sur le célèbre Thundercat. Il s’agit d’une grande première pour la compagnie, qui explique que ce système est intelligent au sens où il s’ajustera en fonction de la vitesse de roulement pour vous aider à maîtriser votre bolide plus facilement dans toutes les circonstances. Donc, vous conduirez avec plus d’aisance à basse vitesse et son intervention diminuera à mesure que vous allez accélérer. Notez bien que le Thundercat sera aussi disponible sans ce système de direction assistée.

D’AUTRES NOUVEAUTÉS

Parmi les autres nouveautés que l’on retrouve en 2022 chez Arctic Cat, il y a le nouveau système d’embrayage ADAPT.

Avec cette façon de faire, le fabricant explique que les nouveaux embrayages vont durer plus longtemps. La vie de la courroie devrait être plus longue. La nouvelle version ADAPT, avec son système de roulement, élimine le besoin d’ajustement de la courroie. Selon les ingénieurs du fabricant, comme le nouveau système est plus léger, la réponse du moteur sera meilleure. Cette nouvelle façon de faire ne sera disponible que sur certains modèles.

Le fameux système d’ajustement des deux amortisseurs avec le bouton poussoir, le ATAC, sera disponible sur plusieurs modèles en 2022. On le retrouvera sur les Riot 8000, Rito X, M 8000 Mountain Cat dans la version 154 pouces de chenilles.

Dans la famille des motoneiges de montagne M 8000, mentionnons l’arrivée d’un tout nouveau modèle, le M 8000 Hardcore 146. Il ressemble étrangement à une Riot X, avec sa suspension avant AMS plus étroite. Cela le rend plus agile lorsque le pilote veut se lancer à l’assaut des secteurs où la neige est plus profonde.

DES NOUVELLES BLAST

Le segment Blast comptera deux nouveaux modèles en 2022.

Rappelons que la lignée des Blast s’adresse aux jeunes qui veulent découvrir la motoneige ou aux adultes qui veulent une motoneige qui leur permettra de profiter du loisir de la motoneige sans avoir besoin d’investir une grosse somme. Ces motoneiges performent très bien en sentiers.

Pour offrir d’autres possibilités aux amateurs, on a décidé d’ajouter les modèles Blast XR et la Blast XR Touring.

Avec ces petites nouvelles, Arctic Cat vise à satisfaire les besoins de motoneigistes dans des créneaux différents. Si elles sont bâties avec les mêmes composantes techniques, dans le cas de la XR, on vise le marché des amateurs de motoneiges hybrides. Dans son cas, elle arrive avec une chenille Cobra avec des talons de 1,6 pouce. À l’avant, avec la suspension AMS, il est toujours possible de régler l’écart entre les skis entre 37,5 et 38,5 pouces. Les skis sont des ProCross-6. Le siège ressemble à celui qui équipe les différents modèles de montagne.

Maintenant du côté de la Blast XR Touring, mentionnons que c’est une motoneige hybride capable d’accueillir deux passagers. En plus du banc double, on a pensé à ajouter des lames dans la suspension arrière, augmentant ainsi grandement la capacité de charge de ce nouveau modèle. La chenille est une Ripsaw avec des talons de 1,25 pouce et les skis sont des ProCross 6. Mentionnons enfin que le pare-brise plus haut, 15,5 pouces, assurera certainement un meilleur confort pour le conducteur et son passager.

Chose certaine, en 2022, Arctic Cat va retrouver une place intéressante dans le marché, surtout auprès des grands admirateurs de la marque. Aussi, vos concessionnaires pourront avoir une salle d’exposition beaucoup mieux garnie durant toute la saison, de quoi satisfaire tous vos besoins. Ils sauront vous expliquer l’éventail complet des nouveautés.