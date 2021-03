20e anniversaire d’un roulé miraculeux

Projetons-nous dans le passé, il y a près de 20 ans. Tiger Woods est installé en bordure du vert de l’iconique presqu’île au 17e fanion du Stadium Course, à 60 pieds de son objectif.

En fin d’après-midi de cette troisième ronde le 24 mars 2001, l’endroit en forme d’arène est bondé de spectateurs en plein cœur de la Tigermania. Il a jusque-là comblé la moitié de l’écart de six coups sur le meneur Jerry Kelly.

Sa balle repose sur le plateau surélevé en bordure de l’arrière du vert. La coupe est placée plus bas, dans le cadran avant-gauche du vert.

Woods étudie la ligne de son délicat roulé en descente qui devrait « casser » trois fois.

Selon les données avancées de ShotLink, il n’a que 2 % de chances de réussir. Durant la journée, aucun golfeur n’a réussi à s’approcher de cet endroit.

Woods s’installe et s’exécute avec grande délicatesse. Observant la scène d’un angle parfait, le descripteur de NBC Sports Gary Koch répète trois mots qui résonnent encore aujourd’hui dans les meilleurs coups du Tigre : « Better than most » (mieux que la plupart).

La balle disparaît dans la coupe. Woods brandit le poing en l’air. La foule est en liesse.

Ce moment mémorable et électrisant mènera le lendemain à la première victoire de Woods au Players. Tournoi qu’il remportera à nouveau en 2013.