COVID-19: quatrième éclosion au CHSLD Lionel-Émond de Gatineau

Une nouvelle éclosion de COVID-19 a été rapportée vendredi après-midi au CHSLD Lionel-Émond de Gatineau, la quatrième à se manifester dans ce centre de soins de longue durée depuis le début de la pandémie.

Quatre autres résidents de cet établissement ont contracté le virus, selon les plus récentes informations divulguées par le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais (CISSSO). Vingt-cinq résidents y sont toujours considérés comme des cas actifs, de même que 19 employés.

Il s’agit d'une nouvelle éclosion puisque ces personnes demeurent au sein d’une unité de soins différente de celle où de nombreux cas positifs ont été diagnostiqués au cours des dernières semaines, voire des derniers mois.

Depuis le 20 février, 48 des quelque 260 résidents de l’endroit ont été touchés par la COVID-19 et sept en sont morts. Au cours de la dernière année, 110 usagers de ce centre ont contracté le virus, dont 24 sont décédés des suites de la maladie.

Ministre aux aguets

Devant l’ampleur de la situation, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec a déployé, mardi, une équipe SWAT spécialisée en contrôle et prévention des infections au CHSLD Lionel-Émond afin d’examiner les protocoles en place et aider le CISSSO à contrôler la situation.

Bien que cette brigade composée d’experts du Centre hospitalier universitaire (CHU) Sainte-Justine doive seulement déposer son rapport vers la fin de la semaine prochaine, les premiers éléments filtrés auprès de diverses sources laissent entendre qu’il n’y aurait pas eu de problème majeur au sein de l’équipe locale de gestion.

La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, suit néanmoins de très près la situation. «J’ai été mise au courant de cette nouvelle éclosion [vendredi]. J’attends également les rapports de l’équipe SWAT et de l’évaluateur dépêchés sur les lieux à ma demande», a-t-elle écrit en réponse à une question de l’Agence QMI.

Rappelons que 96% des résidents de ce CHSLD avaient déjà reçu une première dose du vaccin en décembre dernier, contrairement à seulement 41% des employés de l’établissement, selon les derniers chiffres disponibles.

