CPE : Québec assouplit les règles pour créer des places

Le gouvernement Legault annonce une série de mesures pour faciliter la création de nouvelles places en CPE un mois après le mea culpa du ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, à l’effet que ce lourd processus «ne fonctionne plus».

Le ministère de la Famille espère ainsi ramener de 36 à 24 mois le délai pour la création d’un nouveau CPE, du démarrage du projet à la délivrance du permis.

Québec avancera dorénavant un montant de 50 000 $ aux initiateurs d’un projet, dès qu’ils se verront confier le mandat de créer des places. Au Québec, ce sont des organismes à but non lucratif (OBNL) qui sont en charge des centres de la petite enfance (CPE), mais c’est le gouvernement qui en finance l’achat des terrains et la construction des bâtiments.

Selon les estimations du ministère de la Famille, 5000 à 7000 nouvelles places seront ouvertes d’ici un an pour un total cumulatif de 10 000 nouvelles places d’ici la fin du mandat de la Coalition avenir Québec, en octobre 2022.

Le parti avait pourtant promis la création de 15 000 nouvelles places en CPE en début de mandat, un objectif réitéré par le ministère de la Famille, Mathieu Lacombe en février 2019.

«On aurait pu faire ça plus rapidement, s’il n’y avait pas eu de pandémie», a-t-il admis vendredi en conférence de presse.

Pas moins de 51 000 demandes sont toujours sur la liste d'attente du gouvernement.