Des Grammy semi-confinés

Les Grammy tenteront de renverser une tendance lourde dimanche soir : l’échec cuisant des galas en temps de pandémie aux États-Unis. Heureusement, les choses s’annoncent bien.

Première bonne nouvelle : CBS n’a pas l’intention d’offrir une cérémonie en mode Zoom. C’est du moins ce qu’a promis l’animateur Trevor Noah en entrevue avec l’agence Reuters, la semaine dernière.

L’événement se tiendra au Convention Center de Los Angeles. Les artistes y assisteront en respectant les mesures de distanciation physique.

Photo AFP

Cette simple décision laisse présager un rendez-vous télévisuel nettement supérieur aux récents Golden Globes. Piloté à distance par Tina Fey et Amy Poehler, le gala semi-confiné, au cours duquel les gagnants livraient leurs remerciements devant leur ordinateur, s’est avéré une amère déception, comme celui des Emmy, présenté en septembre. Les deux cérémonies ont d’ailleurs enregistré des chutes drastiques d’auditoire, selon Nielsen.

Les grands moyens

La Recording Academy prend les grands moyens pour éviter une baisse aussi marquée de cotes d’écoute. Elle a recruté quelques grosses pointures pour offrir des prestations durant l’événement, comme Taylor Swift et Dua Lipa, deux artistes en nomination pour l’Album de l’année.

Photo AFP

Au cours des derniers jours, l’association a annoncé qu’Harry Styles ouvrira les festivités. Cardi B, Billie Eilish, BTS, Megan Thee Stallion, Bad Bunny, Chris Martin de Coldplay, John Mayer, Brandi Carlile, Post Malone, Doja Cat et Miranda Lambert ont également confirmé leur participation. Bruno Mars poussera également la chansonnette, mais en tant que membre du groupe R&B Silk Sonic, avec Anderson Paak.

Une ombre au tableau : Beyoncé. Bien qu’elle mène le peloton de tête avec neuf nominations, la star ne compte pas offrir de numéro.

Photo AFP

Plusieurs prestations auront lieu en plein air, aux alentours du Convention Center. D’autres seront préenregistrées.

Détail intéressant : pour présenter les catégories, la Recording Academy a recouru aux services de gens qui travaillent dans des salles de spectacles, un secteur durement touché depuis mars 2020.

Aucun tapis rouge ne précédera la cérémonie. Et aucun public n’y assistera.

Opération complexe

Au Québec, les galas présentés depuis l’arrivée du coronavirus s’en sont mieux sortis. On pense notamment aux Prix Gémeaux animés par Véronique Cloutier l’automne dernier. Ou encore au Gala de l’ADISQ, piloté par Louis-José Houde en octobre. Les cérémonies étaient beaucoup plus sobres que d’habitude, certes, mais les finalistes étaient sur place.

Aux États-Unis, réunir les nommés au même endroit s’est avéré beaucoup plus compliqué, non seulement pour une question de distance (tout le monde n’habite pas à Los Angeles), mais pour une question d’assurances. En période de pandémie, garantir la sécurité des stars coûterait cher. Très cher.

Québécois à surveiller

Outre les Beyoncé et compagnie, il faudra surveiller deux artistes québécois dimanche. Le Montréalais Kaytranada s’illustre avec trois nominations : Meilleur nouvel artiste, Meilleur album électronique/dance pour Bubba et Meilleur enregistrement dance pour 10 %. Pour sa part, Rufus Wainwright tentera de remporter un premier prix Grammy avec Follow the Rules, finaliste pour l’Album pop vocal traditionnel.

Au départ, ces 63es Grammy devaient être présentés en janvier. Les organisateurs ont préféré repousser l’événement de deux mois en raison du contexte sanitaire.

CBS et Citytv présentent la 63e cérémonie des Grammy dimanche à 20 h. Émission pré-gala à 19 h.