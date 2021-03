D'influents démocrates appellent Cuomo à démissionner

Le nombre d’influents élus démocrates appelant le gouverneur de New York à démissionner ne cesse d’augmenter : vendredi, c’est la jeune vedette de l’aile gauche du Congrès, Alexandria Ocasio-Cortez, et le très expérimenté Jerry Nadler qui ont demandé le départ d’Andrew Cuomo, accusé de harcèlement sexuel et d’attouchement.

• À lire aussi: Andrew Cuomo largué par les siens

• À lire aussi: Le gouverneur de New York face au risque d'une procédure de destitution

• À lire aussi: Nouvelle accusation, plus grave, contre le gouverneur de New York

Six femmes ont depuis fin février accusé le gouverneur de 63 ans, vu comme un héros de la pandémie en 2020. Si la plupart sont des allégations de harcèlement sexuel ou de gestes déplacés, la dernière accusation, sortie mercredi, apparaît plus grave puisqu’une employée l’accuse d’avoir forcé sa main sous son chemisier fin 2020.

Cette allégation « est inquiétante pour la sécurité et le bien-être immédiat du personnel du gouverneur », a estimé Alexandria Ocasio-Cortez dite « AOC », représentante de quartiers du Queens et du Bronx, dans un communiqué commun avec un autre collègue new-yorkais, Jamaal Bowman.

Tous deux ont rappelé que le gouverneur et ses conseillers avaient aussi été mis en cause, au terme d’une enquête de la procureure générale de l’État, d’avoir minimisé le bilan de la COVID-19 dans les maisons de retraite de l’État.

«Nous croyons ces femmes, nous croyons les informations, nous croyons la procureure, et nous croyons les 55 élus du parlement new-yorkais qui ont conclu que le gouverneur Cuomo ne peut plus diriger efficacement face à tous ces défis », ont-ils conclu dans leur communiqué.

Autre élu démocrate new-yorkais de la Chambre des représentants, le vétéran Jerry Nadler, a aussi estimé que « les accusations répétées contre le gouverneur et la façon dont il y a répondu, rendent impossible pour lui de continuer à gouverner».

Il « a perdu la confiance des New-Yorkais » et « doit démissionner », a-t-il ajouté.

Les deux représentants new-yorkais au Sénat fédéral — le leader démocrate Chuck Schumer comme la sénatrice Kirsten Gillibrand — se sont gardés d’appeler à sa démission pour l’instant, appelant à attendre les résultats de l’enquête lancée sur ces allégations par la procureure de l’État.

Le gouverneur a écarté jusqu’ici toute idée de démissionner, mais la situation semble de plus en plus intenable pour lui.

Le parlement de l’État de New York a fait une première étape vers une procédure en destitution jeudi : la commission judiciaire de la chambre basse a reçu le feu vert pour lancer une enquête qui décidera s’il y a lieu d’entamer cette procédure.

Une telle procédure, sans précédent depuis 1913, requiert une majorité simple à la chambre basse et les deux tiers à la chambre haute.