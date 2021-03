Domination anglaise au Championnat des joueurs

Les Anglais Lee Westwood et Matthew Fitzpatrick occupent respectivement les première et deuxième positions du classement après 36 trous au Championnat des joueurs de la PGA, disputé sur le parcours du TPC Sawgrass en Floride.

Le meneur a remis une carte sans faute, vendredi, lors de sa deuxième ronde. Il a réussi trois oiselets consécutifs, du 2e au 4e trou, et il a répété cet exploit du 9e au 11e fanion, pour remettre une carte de 66 (-6). Ses 135 (-9) coups lui permettent de devancer son compatriote Fitzpatrick par une seule frappe. Ce dernier a réussi une deuxième ronde identique à sa première, en frappant la balle à 68 (-4) reprises.

En tête du classement après 18 trous, l’Espagnol Sergio Garcia a joué la normale de 72, ce qui lui a causé une légère chute de deux positions au classement. Il partage cette troisième place avec l’Américain Chris Kirk, deux frappes derrière Westwood.

Du côté des Canadiens, Corey Conners est toujours le meilleur représentant de l’unifolié, mais il a glissé de quelques rangs. L’Ontarien avait bien mal commencé sa journée, lui qui a réussi un oiselet, mais qui a aussi commis trois bogueys et un double-boguey lors des 10 premiers trous. Il s’est rattrapé avec quatre oiselets par la suite, ce qui lui permet de se retrouver avec un cumulatif de 140 (-4), à égalité en 14e place.

Quant à eux, Adam Hadwin et Nick Taylor seront des rondes de la fin de semaine. Le premier présente un cumulatif de 143 (-1), tandis que le second a évité le couperet de justesse et se retrouve à égalité avec la normale.

Mackenzie Hughes n’a pas eu la même chance que Taylor et a été l’une des victimes du couperet, lui qui a se trouve trois coups au-dessus de la normale.

Quelques joueurs devront compléter leur ronde samedi matin, puisqu’elle a été interrompue par la noirceur.