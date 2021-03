Faut-il s’excuser d’aimer les hommes?

Que cela se sache. Personne ne va me culpabiliser d’aimer les hommes. À la suite de ma chronique, « Si j’étais un homme », à l’occasion de la journée des femmes, des lectrices trop nombreuses se sont défoulées sur moi.

Remarquez que cela m’est déjà arrivé au cours des années. Il y a une vingtaine d’années, lors d’un débat devant des centaines de spectatrices, j’avais été interpellée par des militantes, qui me reprochaient de trahir la « cause ». « Je vous retire mon admiration », avait déclaré pompeusement l’une d’entre elles. « Je n’aurais jamais cru que vous étiez soumise et envoûtée à ce point par les hommes. » Une partie de la salle avait applaudi bruyamment. Cette remarque ne m’avait pas surprise, mais elle m’a rendue triste.

Et depuis ce temps, le mouvement anti-homme s’est encore développé. Il existe actuellement de nombreux essais qui rejoignent un public féministe convaincue que sans la guerre des sexes les femmes sont condamnées à l’inégalité.

Enfance

Permettez une note personnelle. Mon enfance s’est déroulée au quotidien dans les cris et les menaces que mon père imposait à la famille. Mais il ne nous battait pas physiquement. J’étais donc vouée à craindre et à haïr les hommes. Or déjà à huit ans, j’avais décidé que mon père était le seul énergumène dans son genre et que les autres messieurs étaient tous plus gentils. Sans le savoir, je traçais ma voie vers les hommes qui m’ont aimée et sans lesquels mon bonheur de vivre aurait été moins lumineux.

Mais j’ai appris de cette enfance toujours imprévisible à lutter contre l’hostilité et la violence des hommes que j’ai côtoyés dans ma vie personnelle et professionnelle, qui n’a pas été de tout repos. Car je me battais seule sans l’appui d’un mouvement féministe derrière moi.

C’est pourquoi je suis allergique – le mot n’est pas trop fort – à cette victimisation dans laquelle se complaisent tant de femmes. Or aucun affranchissement, aucune vraie liberté ne peuvent émerger sans sortir de cet état d’esprit.

Les femmes qui subissent la violence masculine n’ont pas besoin des discours de militantes radicales qui vivent entre elles, comme à l’intérieur d’une forteresse, et qui se réconfortent, d’une certaine manière, dans la haine des hommes, alimentée par le mépris et la peur sans doute.

Combat conjoint

Le féminisme anti-homme est limité dans ses résultats, car les avancées des femmes, d’abord et avant tout le recul de la violence à leur endroit, sont intimement liées au combat conjoint des hommes et des femmes.

Sans la contribution d’hommes indignés et déterminés à freiner cette barbarie en étroite collaboration avec les mouvements féministes plus fédérateurs, la situation perdurera. De là à croire que la violence peut être terrassée, relève de l’utopie. Car elle s’inscrit dans les cultures archaïques baignant dans le fondamentalisme religieux et un patriarcat séculaire.

Que seraient les victoires des femmes dans nos démocraties sans l’apport des hommes dépouillés du machisme ancien ? Ils ont fait front commun avec les femmes pour changer les lois qui infantilisaient leur mère, leurs sœurs, leurs filles et leurs conjointes qui luttent contre la violence brutale qui s’abat sur les femmes.

Le féminisme radical anti-homme ne représente aucunement l’immense majorité des femmes québécoises, qui souhaitent vivre avec des hommes. Et je n’ai de leçon de féminisme à recevoir de personne.