Le gouverneur de New York refuse à nouveau de démissionner

NEW YORK | Le gouverneur de New York a à nouveau refusé vendredi de démissionner, malgré les appels qui se multipliaient en ce sens après une série d’accusations de harcèlement sexuel et d’attouchement à son encontre.

«Je ne démissionnerai pas», a déclaré Andrew Cuomo lors d’un point presse téléphonique, assurant à nouveau qu’il «n’avait pas fait» les choses dont il est accusé.

Le gouverneur démocrate de 63 ans, au pouvoir depuis 10 ans et vu comme un héros anti-pandémie en 2020, a une fois encore appelé à attendre les résultats des enquêtes annoncées sur ces allégations.