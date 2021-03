L’heure de vérité

Ce n’est pas ce qu’il contient, mais ce qu’il ne contient pas.

Le cahier de propositions du Parti conservateur, qui se réunit en congrès virtuel du 18 au 20 mars, évite (sciemment ?) certains enjeux épineux.

Il est à vrai dire un peu ennuyeux.

Le chef Erin O’Toole en sera ravi. Les derniers mois ont été difficiles. Le gâteau ne lève pas avec l’électorat. Ses députés et militants s’impatientent.

Le moins il y aura de débats controversés, le mieux se portera O’Toole.

Ainsi, le dossier de l’avortement ne figure pas – ni explicitement ou implicitement – dans la liste des 34 propositions retenues par les membres du parti.

Avortement

Lors du dernier congrès, en 2018, le débat entre militants sur la question avait été houleux.

Cela ne veut pas dire que les pro-vie du parti ne se feront pas entendre, mais leur voix, durant le congrès, se fera probablement moins bruyante.

À moins d’un coup d’éclat, bien sûr, ce qui est toujours possible dans ce genre de congrès qui réunit les plus partisans des passionnés.

Dans ce cahier de propositions, on ne retrouve pas, non plus, les mots « Énergie Est », comme c’était le cas il y a trois ans.

Mais bon, personne n’est dupe. C’est bien de cela qu’il est question lorsqu’on parle du « prolongement du réseau de pipelines du Canada jusqu’aux provinces de l’Atlantique ».

Mis à part d’autres propositions visant à restreindre l’aide médicale à mourir, les conservateurs dits sociaux ne risquent pas d’avoir grand-chose à se mettre sous la dent.

Unir

Un congrès politique ne fait pas une carrière. Mais on sent que celui de la semaine prochaine est crucial pour M. O’Toole.

Un peu comme celui de 2018 pour son prédécesseur, Andrew Scheer, qui avait réussi à montrer un front uni après le départ fracassant de Maxime Bernier.

M. Scheer avait profité de cet épisode pour asseoir son autorité et rassembler un parti composé d’éléments parfois difficiles à réconcilier. M. Scheer avait entamé la campagne électorale l’année suivante en assez bonne posture. C’est durant la campagne que ça s’est gâté.

Cette fois, O’Toole est un peu lui-même responsable des divisions qui affligent son parti. Il a créé, pour remporter la course à la chefferie, un personnage dont il renie aujourd’hui certains aspects.

Le « vrai bleu » aux penchants populistes, qui a tendu la main aux pro-vie, essaie maintenant de tirer son parti vers le centre. Pas étonnant que la grande tente conservatrice montre des signes de tension.

O’Toole aura la chance la semaine prochaine d’effacer l’ardoise, de refaire les présentations, de démontrer que Justin Trudeau est le seul qui profite de ces divisions.

Qui est vraiment Erin O’Toole ? L’heure de vérité a sonné.