Medicom offre un demi-million de masques N95 aux Banques alimentaires du Québec

L’entreprise québécoise Medicom, l’un des principaux fabricants de masques de procédure et respiratoires au monde, a remis des masques de type N95 de procédure fabriquée à son usine de Saint-Laurent, aux Banques alimentaires du Québec.

Photos Chantal Poirier, Pascale Vallée, Geneviève Giguère, Caroline Babi

Medicom a remis un demi-million de masques de type N95 aux Banques alimentaires du Québec. À l’avant-plan on aperçoit Ronald Reuben, PDG et fondateur de Medicom, entouré de Guillaume Laverdure, chef de l’exploitation, Frédérique Lingat, adjointe exécutive du PDG, Gayle Padvaiskas, VP Marketing et John Tourlas, président Amérique du Nord.

Medicom fabrique les masques de type N95 à son usine de Saint-Laurent. Marc-Antoine Roland, gestionnaire de l’entrepôt, est accompagné de David Meaney, commis d’entrepôt et Alexandra Tsouvaltsidis, cheffe d’équipe.

Samedi le 7 mars, Guy Provencher, officier des mesures d’urgence Mauricie-Lanaudière de la SQ, a patrouillé dans la région de Mascouche avec son fils, Mikael Provencher, policier de la SQ à Sherbrooke. Le paternel quitte ses fonctions le 31 mars prochain après 30 ans de service à la Sûreté du Québec.

La ministre de l’Enseignement supérieur a annoncé l’attribution d’une aide financière de 750 000 $ au CRUL pour les trois prochaines années à raison de 250 000 $ par année. La ministre Caroline Proulx est en compagnie de Pierre-Luc Bellerose, DG du CRUL, Chantal Deschamps, mairesse de Repentigny, présidente du CRUL et Lise Lavallée, députée de Repentigny.

La 15e édition du Mois des Câlins de Sainte-Justine se déroule présentement en partenariat avec Rythme, Jean Coutu et Clarins. Sur la photo on aperçoit Julie, en compagnie de son fils, Noah patient du Centre de réadaptation Mère Enfant (CRME).

Les 30 000 Embellisseurs Lèvres « Rose Câlins » de Clarins sont en vente de façon exclusive dans les 343 succursales Jean Coutu du Québec. Sur la photo on aperçoit Sophie Grondin, chef esthéticienne, succursale Jean Coutu du 3300, boulevard Fréchette, Chambly.