Mise en garde contre l’envie de «franchir la ligne d’arrivée» trop rapidement

Avec le mercure en hausse et le nombre de cas de COVID-19 en baisse à travers le pays, les administrateurs en chef de la santé publique ont remis en garde les Canadiens contre l’envie de «franchir la ligne d’arrivée» trop rapidement.

• À lire aussi: [EN DIRECT 12 MARS] Tous les développements de la pandémie

Certains pays, notamment en Italie, voient les signes d’une remontée des cas liés à une présence de plus en plus prononcée de variants de la COVID-19.

«Alors que la neige fond et que nous sommes à un peu plus d’une semaine de l’arrivée du printemps, nous savons que nous sommes tous impatients de franchir la ligne d’arrivée de ce long marathon. Toutefois, à l’heure actuelle, courir vers l’arrivée pourrait nous coûter le succès pour lequel nous avons travaillé si dur et si longtemps, a déclaré vendredi le Dr Howard Njoo, sous administrateur en chef de l’Agence de la santé publique.

La nouvelle mise en garde arrive alors que les variants continuent d’annoncer leur présence au Canada et au Québec.

Plus de 340 cas de nouveaux variants

En date de vendredi, 343 cas de nouveaux variants ont été confirmés dans la province, soit deux de plus par rapport à jeudi, et 1847 cas suspects ont été détectés par criblage des échantillons positifs.

La montée des variants fait donc craindre une reprise de la contagion à travers le monde, et particulièrement en Europe, où le rythme des infections avait tranquillement baissé au cours des dernières semaines. Le variant britannique, le plus répandu des variants jusqu’à maintenant au Canada, est associé à un taux de mortalité 64 % plus important que la souche «traditionnelle» du coronavirus. Une étude plus récente démontre que la différence de mortalité entre les deux souches se situerait entre 30 % et 100 % de plus.

«À l’heure actuelle, nous devons nous concentrer à franchir la distance qu'il nous reste à un rythme constant et prudent», a expliqué le Dr Njoo.

Pour lui, il faut «continuer d’appuyer l’équipe des vaccins en ne laissant aucune chance à l’équipe des variants de gagner du terrain».