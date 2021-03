Montréal: des entraves à la circulation durant la fin de semaine

La circulation automobile sera entravée sur certains axes du réseau autoroutier de la région de Montréal, durant le week-end.

Au niveau de l’échangeur Saint-Pierre, Mobilité Montréal prévoit la fermeture de la bretelle menant de l’autoroute 20 en direction est à la route 138 en direction ouest, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

Comme alternative, une déviation est suggérée par la sortie 65 (rue Saint-Jacques) aux usagers qui pourront faire demi-tour sur le boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue avant de rallier l’A-20 en direction ouest.

Cette entrave entraînera également la fermeture par défaut de l’entrée de la 1ere Avenue menant à la R-138 en direction ouest.

Sur l’autoroute 15 en direction nord, on prévoit la fermeture de la sortie 61 et de l’entrée de l’avenue Atwater, et ce, samedi de 5 h à 22 h.

À Sainte-Anne-de-Bellevue et à L’Île-Perrot, l’autoroute 20 en direction ouest sera fermée entre la sortie 39 et l’entrée du boulevard Perrot. La fermeture sera en vigueur de vendredi 20 h 30 à samedi 7 h. Le pont Galipeault sera lui aussi fermé durant la même période.

À Longueuil, l’entrée du boulevard Roland-Therrien pour l’A-20 en direction ouest est fermée depuis jeudi à 21 h. La fermeture de cet axe routier sera en vigueur jusqu’à dimanche à 23 h 59.