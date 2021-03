Montréal: des tarifs réduits pour aider les restaurateurs qui installeront une terrasse

La Ville de Montréal a annoncé vendredi qu’elle reconduit la réduction tarifaire pour les permis de café-terrasses et de camions-cuisines cet été, dans un effort de relance économique.

L’installation d’une terrasse à un restaurant pouvant parfois coûter quelques milliers de dollars, la Ville s’est engagée à défrayer la totalité des coûts pour les permis en 2021 ou les offrir au prix symbolique de 55 $.

Comme l’an dernier, les commerces des arrondissements de Ville-Marie, du Plateau-Mont-Royal, de Rosemont–La Petite-Patrie, du Sud-Ouest, d’Outremont, de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, d’Ahuntsic-Cartierville, de Lachine et de Verdun profiteront de ces mesures.

L’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles se joindra également au groupe pour la première fois.

«Encore cette année, nous souhaitons que les restaurateurs, qui ont été particulièrement touchés par la crise, puissent accueillir davantage de clientèle dans le respect des consignes sanitaires et offrir des expériences de consommation qui contribueront à faire de nos artères des lieux attrayants et sécuritaires», a mentionné par communiqué le responsable du développement économique au comité exécutif, Luc Rabouin.

Quelques quartiers de la ville pourront aussi installer des terrasses élargies, le tout, dans le respect des consignes sanitaires. Pour Montréal, il s’agit d’un investissement d’environ 2 millions $.

Bonne nouvelle pour les propriétaires de camions-cuisines; ceux-ci profiteront de deux fois plus d’emplacements autorisés que l’été dernier, soit 24. Dès la mi-avril, les restaurateurs mobiles pourront commencer à servir leurs clients, et ce, de façon entièrement gratuite.

Pour les petites entreprises en restauration, ces mesures sont accueillies comme une bouffée d’air frais. Elles viendront donner un petit coup de pouce en ces temps difficiles pour les commerces de proximité.

«Ces actions concrètes viennent soutenir et aider grandement toutes les PME du secteur de la restauration et des bars à Montréal. En ces temps difficiles, l'endettement n'est plus une solution. La gratuité des terrasses ou de faibles frais (55 $) pour la saison 2021 sont de l'oxygène pur pour nos entrepreneur.es et font foi d'une solidarité exemplaire», a souligné via une déclaration écrite Pierre Thibault, président de la Nouvelle association des bars du Québec (NABQ).