Programme AccèsLogis : QS propose un volet pour les Autochtones

Québec solidaire demande au gouvernement Legault de créer un nouveau volet du programme AccèsLogis adapté aux besoins des Autochtones pour prévenir la discrimination dont ils sont victimes dans la recherche d’un toit en milieu urbain.

• À lire aussi: Logements sociaux: Montréal demande 200 M$ au gouvernement Legault

«Il est urgent d’offrir un meilleur accès aux logements pour les membres des Premières Nations et les Inuits vivant dans les villes du Québec. Le gouvernement doit se doter d’une action cohérente, arrêter de saupoudrer des miettes sans vision d’ensemble et développer une stratégie structurante conjointement avec les représentants des Premières Nations et des Inuits», a dit la co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, par voie de communiqué, vendredi.

Selon cette dernière, le développement d’un tel volet doit s’inspirer des recommandations en matière de logement pour les populations autochtones contenues dans plusieurs rapports publiés ces dernières années. Elle cite notamment le rapport Viens et la stratégie de réconciliation de la Ville de Montréal.

«Premièrement, ça prend de l’argent pour la brique, donc la construction, mais ensuite il faut qu’il y ait une continuité pour les services et les ressources culturellement adaptés à la réalité autochtone! Les carences sont majeures, c’est une question de dignité et de besoins de base. Avoir un toit adapté à ses besoins est un droit», a rappelé son collègue solidaire Andrés Fontecilla.