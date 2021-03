Qu’en est-il des assurances dans une habitation multigénérationnelle?

Les maisons multigénérationnelles sont à la mode. Mais vous devrez porter une attention spéciale à la couverture d’assurance.

Jusqu’aux années 1960, les Québécois vivaient dans des maisons multigénérationnelles. Il n’était pas rare de voir les grands-parents vivant avec leurs enfants et leurs petits-enfants.

Avec la hausse du prix de l’immobilier, l’augmentation de l’espérance de vie, le maintien à domicile des personnes âgées et les jeunes adultes qui étirent de plus en plus leur séjour dans la résidence familiale, ce mode de vie est de retour.

Dans ce contexte, nombreux sont ceux qui choisissent d’agrandir ou de bâtir une maison bi ou multigénérationnelle.

Distinctions importantes

Il y a de vraies et de fausses habitations multigénérationnelles. Et ce n’est pas un débat théorique : ça a un impact sur votre couverture (et votre facture) d’assurance.

« Une vraie résidence multigénérationnelle a une seule adresse civique et un compte unique de taxes municipales ou d’électricité, explique Jean Frédérick, conseiller principal en assurance de dommages chez Desjardins. Même s’il y a deux logements. On y retrouve souvent des espaces communs (cuisine, salle de lavage ou de séjour, garage), mais il y a libre circulation à l’intérieur des unités. »

Les protections d’assurance couvrent donc cette résidence comme s’il s’agissait d’une habitation conventionnelle.

Si elle comporte deux adresses civiques (comme le bachelor d’un duplex), les assureurs considèrent qu’elle s’apparente davantage à de la copropriété divise ou à un simple immeuble de logements locatifs. Il y aura donc un contrat d’assurance par logement (ou adresse civique).

Lorsque les grands-parents ou les petits-enfants habitent une véritable maison multigénérationnelle, ils conservent toutefois leur indépendance financière. Ils peuvent donc, par exemple, garder pour eux-mêmes la responsabilité d’assurer leurs biens personnels, avec une police d’assurance séparée, à leur nom. Sinon, un seul contrat pour toute la maisonnée fera l’affaire, avec des avenants (ajouts au contrat) identifiant spécifiquement les couvertures de chacun.

Lorsque plusieurs générations habitent sous le même toit, on doit ajuster les valeurs assurées en conséquence. Selon les situations, les couvertures en responsabilité civile peuvent être légèrement plus dispendieuses.

Conseils