Reprise du sport: un risque «calculé»

La réouverture des gyms et la reprise graduelle des sports organisés sont vues d’un bon œil par plusieurs, alors que d’autres craignent une recrudescence du nombre de cas de COVID-19.

La docteure Caroline Quach, microbiologiste-infectiologue au CHU Sainte-Justine estime que le risque de contamination est bien présent, mais que le jeu en vaut tout de même la chandelle.

Selon elle, la gestion des activités sportives doit être effectuée de manière très sécuritaire, mais le défi peut et doit être relevé.

Elle maintient que la santé globale est primordiale, ce qui implique donc l’état physique et psychologique de la population, notamment des jeunes.

«Il y a toujours un risque partout. Je pense que l’important, c’est de voir si on est capable de suffisamment mitiger ce risque-là pour ne pas justement que les cas se remettent à monter de façon importante», affirme la docteure Caroline Quach.

De plus, la vaccination contribue à réduire le risque que représente la reprise du sport.

Tout comme son collègue Richard Massé, conseiller médical stratégique à la Direction générale de la santé publique, Caroline Quach est d’avis qu’au rythme actuel, il est réaliste de penser que l’ensemble des activités sportives pourront être pratiquées relativement normalement d’ici cet été.

L’important demeure de s’assurer que les personnes les plus vulnérables soient vaccinées.

«C’est comme avec les rhumes habituels. On ne coupe pas toute la transmission de rue, mais en autant que les gens n’aient pas besoin d’être hospitalisés et n’en décèdent pas, on est capable de vivre avec ce risque-là», explique la docteure Quach.

