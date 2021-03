Thomas cherche son rythme

Justin Thomas a traversé des semaines éprouvantes depuis le 9 janvier. Pris dans la tourmente d’un commentaire déplacé dans le feu de l’action sur un parcours d’Hawaii, l’Américain a ensuite perdu sa touche magique. À l’approche du tournoi des Maîtres, il veut retrouver ses moyens.

La scène s’était déroulée sur le quatrième vert en troisième ronde du tournoi des Champions, disputé à Kapalua. Thomas avait raté un roulé de cinq pieds pour inscrire la normale. Et alors qu’il se dirigeait vers sa balle, les micros avaient capté une insulte homophobe.

« Meilleure personne »

Évidemment, il n’en fallait pas plus pour que la planète sociale s’emballe. Le golfeur de 26 ans s’était rapidement excusé. « Je suis un adulte. Je suis un homme. Il n’y a absolument aucune raison de dire une insulte pareille, avait-il laissé entendre après sa ronde où il défendait son titre.

« C’est terrible. Je suis très embarrassé. Ça ne reflète pas qui je suis. J’ai malheureusement utilisé ce terme. Je l’ai fait, je dois l’admettre et j’en suis profondément navré. »

Thomas s’était ensuite enrôlé dans un programme spécialisé pour devenir « une meilleure personne ». Malgré cela, son principal commanditaire qui lui fournissait ses vêtements depuis ses débuts chez les pros, Polo Ralph Lauren, l’avait largué.

La tête ailleurs dans les semaines suivantes, il a raté deux couperets à ses quatre sorties lors du Championnat HSBC à Abu Dhabi sur le circuit européen.

Maîtrise aléatoire

Deux mois après cette fâcheuse scène, Thomas admet éprouver encore des difficultés à retomber sur ses pattes. La controverse l’a affecté. Il en ressent les impacts sur son jeu.

« Je me suis déjà senti mieux, a mentionné le no 3 mondial en marge du Championnat des joueurs du circuit de la PGA cette semaine. Mais c’est une occasion d’apprendre, de grandir et de devenir plus fort. Cet épisode a remis plusieurs choses en perspective. Mon jeu en a souffert. Je ne joue évidemment pas aussi bien que je le souhaiterais. J’essaie de voir ce que je peux ajuster, mais au bout du compte, je ressemble souvent à un iPod Nano ! C’est aléatoire et je suis mêlé. »

Il a admis qu’il ne peut utiliser son artillerie diversifiée cette semaine sur le Stadium Course du TPC Sawgrass, où il a terminé au troisième rang à l’édition 2016. Elle ne serait pas à point.

Depuis sa première présence à Sawgrass en 2015, Thomas est celui qui a accumulé le plus d’oiselets grâce à ses 96. Une première ronde de 71 (-1), jeudi, massacrée par un double boguey sur la normale 3 du 17e, et une autre carte de 71, vendredi, le placent tout de même dans le top 25 à l’aube du week-end.