Un comité mis sur pied pour choisir le prochain gouverneur général

Un comité a été mis sur pied pour faire la sélection du prochain gouverneur général du Canada, dont le poste est vacant depuis le départ précipité de Julie Payette le 21 janvier dernier.

Le tout est orchestré par le ministre des Affaires intergouvernementales et président du Conseil privé de la Reine, Dominic Leblanc.

Le groupe devra faire le tri parmi toutes les candidatures au poste et compiler une courte liste des meilleurs candidats au poste.

Le groupe sera coprésidé par Janice Charrette, greffière par intérim du Conseil privé et ancienne haute-commissaire du Canada au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

Les membres du comité sont Daniel Jutras, recteur de l’Université de Montréal; Judith LaRocque, présidente du conseil d’administration du Musée canadien de la nature et ancienne secrétaire du gouverneur général; Natan Obed, président d’Inuit Tapiriit Kanatami; et Suromitra Sanatani, présidente par intérim du conseil d’administration de Postes Canada et administratrice d’expérience.

Rappelons que les frais associés à ce poste largement symbolique s’élèvent à environ 55,3 millions $, selon une compilation du «Journal de Montréal».

À voir aussi...