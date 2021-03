Un nouveau parti à Québec

Le Directeur général des élections annoncera au cours des prochains jours la formation d’un nouveau parti politique municipal, Québec forte et fière, qui entend proposer aux citoyens « un ton et un leadership positifs », a appris Le Journal.

Bonne nouvelle donc : Québec pourrait enfin avoir droit à une course plus enlevante lors du scrutin de 2021, avec quatre partis qui pourraient s’affronter, en incluant Équipe Labeaume, Démocratie Québec et Québec 21.

Le nouveau parti, qui réunit des gens provenant de divers quartiers de Québec et de différents horizons politiques, a été mis sur pied après plusieurs mois de réflexion.

La demande officielle a été déposée au DGEQ mardi, confirme Bruno-Pierre Cyr, porte-parole de la nouvelle formation et ancien attaché de presse au PQ, de 2013 à 2018.

« Parmi nous, il y a des gens qui ont fait de la politique et d’autres non, mais qui ont en commun de vouloir offrir une façon différente de parler des enjeux, et d’inclure le citoyen dans nos réflexions », affirme M. Cyr.

Ce dernier précise qu’il ne faut pas y voir un jugement « sur les autres partis ou les autres personnalités » en place à l’hôtel de ville de Québec.

Autre chef

M. Cyr précise d’entrée de jeu que s’il est désigné comme le chef du parti, il n’entend toutefois pas le demeurer. Il est présentement à l’emploi de la Fédération des centres de services scolaires, comme conseiller en communication.

Rappelons que le nom de Bruno Marchand, actuel président et directeur général de Centraide pour les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, circule depuis des mois.

Jusqu’à maintenant, M. Marchand n’a pas fermé la porte à la possibilité de se présenter à la mairie de Québec. Il a d’ailleurs confirmé à TVA, le mois dernier, avoir été approché.

M. Cyr signale que « des gens se sont montrés intéressés à se porter candidats pour le parti, et que le processus est en cours. On y va une étape à la fois, à sept mois des élections, mais ça peut aller vite. »

D’ici là, le parti entend se montrer « présent sur les réseaux sociaux et d’autres tribunes pour présenter ses idées, sa vision, continuer à rassembler, à parler aux gens et à recruter. »

La décision du maire Labeaume de se présenter ou pas et l’évolution du dossier du tramway joueront sur la réflexion par rapport aux enjeux, mais pas sur la détermination et la vision, a assuré M. Cyr.

Enjeux de Québec

S’il est encore trop tôt dans l’organisation pour se positionner sur les enjeux de Québec, on comprend que le parti se montre favorable à un réseau structurant de transport en commun.

Sur sa page Facebook, en février, le porte-parole a partagé ma chronique où je déplorais le bras de fer atomique qui se joue entre la mairie et le gouvernement, dans ce dossier, et qui risquait de jouer sur l’élection de l’automne en monopolisant les débats.

« La partie de ping-pong entre la mairie et le gouvernement du Québec ne sert pas le projet, mais ne sert surtout pas le débat sur les autres enjeux, a commenté M. Cyr. Ceux-ci méritent plus qu’une élection référendaire sur le Réseau de transport. »

Toute initiative qui permettra de rehausser les débats à l’hôtel de ville est la bienvenue, plusieurs en conviendront. Ce nouveau parti s’avère à cet égard des plus prometteurs.