Un préposé aux bénéficiaires infecté deux fois par le coronavirus lance un cri du cœur

Jean Miller fait partie des nouveaux préposés aux bénéficiaires de la première cohorte de 2020, montés au front à la demande du premier ministre François Legault. Ce n'est toutefois pas ce qui rend son parcours le plus inusité. Il est un des très rares à avoir contracté la COVID-19 à deux reprises.

• À lire aussi: COVID-19: quatrième éclosion au CHSLD Lionel-Émond de Gatineau

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie

«J'ai été vacciné, puis deux-trois jours après, j'ai été diagnostiqué positif encore une fois... Vraiment surpris, vraiment surpris, mais le vaccin demande trois-quatre semaines avant d'agir», a expliqué M. Miller, vendredi, à TVA Nouvelles.

Le préposé aux bénéficiaires s'est remis de son deuxième épisode de COVID-19. Il a regagné son poste au CHSLD Jean-de-La-Lande, à Montréal, où il semble être apprécié tant par les bénéficiaires que par ses pairs.

«Dès que je l'ai vu, ça a cliqué, c'est un gars remarquable. En plus, ce n'est pas un deux de pique, c'est quelqu'un qui peut nous parler de tout et de rien», a fait valoir Rico Camille, un bénéficiaire dont la vie a basculé il y a plus de 20 ans à la suite d'un accident de voiture.

«Il est super joyeux tout le temps. Il participe aux activités des loisirs. À Noël, il nous a fait un spectacle avec des chansons de Noël. C'était vraiment le "fun", il met de l'ambiance dans la place», a commenté Sara Denis-McDuff, une préposée aux bénéficiaires également issue de la première cohorte des nouveaux préposés.

Issu du secteur des communications, Jean Miller apprivoise un nouveau monde en mettant du sien, guitare à la main. «C'est surprenant, il y a des gens qui ont tout un pan de vie, qui est comme en mémoire. C'est des personnes dans la dernière année qui l'ont eu difficile», a souligné le préposé.

«Il me pousse, si j'ai un rêve... Justement, j'aime ça chanter, j'aime chanter, et une fois que je lui ai dit, il a embarqué tout de suite», a relaté Rico Camille, qui a participé à une session d'enregistrement avec M. Miller.

Pourquoi refuser la vaccination?

Après avoir contracté la COVID-19 à deux reprises, dont le second épisode a été particulièrement virulent, Jean Miller s'explique mal que plusieurs rechignent encore à se faire vacciner.

«Il y a des gens sur Terre qui donnerait leur chemise pour avoir accès à ce vaccin-là... Il y a des gens qui lèvent le nez là-dessus, c'est un peu fâchant», a-t-il déclaré.

Le préposé en est à mi-chemin de son contrat d'un an, un contrat moral qu'il entend honorer jusqu'au bout.

À VOIR AUSSI