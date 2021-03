Une fauconnière de Saguenay veut éliminer la peur des oiseaux de proie

Une fauconnière de Saguenay s’est donnée pour mission de faire disparaître la peur des oiseaux de proie au sein de la population.

Quelques personnes seulement possèdent cette formation au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ils sont une centaine au Québec.

Depuis sept ans, Nadya Potvin est fauconnière. Pour transmettre sa passion, elle a un petit compagnon de 3 ans qui pèse à peine un kilo, Spirit, son faucon gerfaut.

«Ce sont des oiseaux que l'on n'approche pas facilement. Les oiseaux de proie sont souvent très peureux de nous», a précisé vendredi celle qui a fondé «La Fauconnerie du Royaume».

Sa passion pour les oiseaux de proie remonte à l’enfance. «Je me suis aperçue dans le ciel qu'il y avait tout le temps un oiseau qui tournait en rond. Et je me suis posé la question, c'était quoi cette sorte d'oiseau là? J'ai toujours les yeux rivés au ciel pour voir si je vais voir s'il y a un oiseau.»

Avant la pandémie, Nadya Potvin allait dans les écoles et dans les centres de la petite enfance (CPE). «Ce que je désire transmettre, c'est vraiment ma passion à travers mon beau coco (Spirit) qui est tout tranquille. C'est mon ambassadeur», a-t-elle dit en entrevue avec TVA Nouvelles.

Elle veut que les gens aient moins peur. «On peut comprendre un peu leurs craintes. Par exemple, par rapport aux serres, a dit la fauconnière en parlant des griffes des oiseaux de proie. C'est un outil dont ils se servent pour pouvoir attraper leurs proies. C'est un outil qui est quand même très acéré, dangereux. Il y a le bec, aussi. Et la façon dont les yeux sont faits. Ils paraissent méchants.»

Pour faire passer son message, son copain Spirit l'accompagne lors de ses visites. «C'est un oiseau qui est très tranquille. Qui est adapté à l'éducation, donc à être approché par les gens. Ça me permet vraiment de connecter les gens avec les oiseaux de proie.»

Elle adore ce contact avec la jeunesse. «Les enfants sont hyper intelligents, super intéressés. Ils posent des questions. C'est notre future génération et c'est intéressant de les voir interagir avec respect», a dit Mme Potvin.

La fauconnière aimerait aussi faire des conférences dans les résidences pour personnes âgées. «Eux, ils vont peut-être me permettre de comprendre et même d'apprendre autre chose. Donc ça va être un partage de connaissances qui va être plaisant entre deux générations.»

Il y a 22 espèces d'oiseaux de proie au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Elle conseille aux propriétaires de petits chiens de ne pas les faire sortir seuls, car ils pourraient devenir une cible. Et si vous êtes témoin d'une attaque d'oiseau, il est possible de réagir, selon elle.

«De couvrir l'animal avec un drap ou une pièce de vêtement. Et lui va se calmer. C'est ce que j'utilise avec Spirit, c'est la même dynamique. J'utilise un chaperon, un petit chapeau qui est sur sa tête. En éliminant la vue, qu'elle soit nocturne ou diurne. Ça permet de les calmer. En partageant ma passion comme ça, je vais peut-être donner le goût à d'autres personnes.»