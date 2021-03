Zones rouges et orange: les piscines d’hôtel et les spas pourront aussi rouvrir

Les piscines d’hôtel et les spas pourront reprendre leurs activités dès le 15 mars en zones orange et à partir du 26 mars pour les installations situées en zones rouges.

• À lire aussi: Les lieux de culte pourront accueillir 25 personnes

• À lire aussi: Reprise progressive des sports à compter du 26 mars

«Les installations intérieures et extérieures des établissements de spas pourront être accessibles à la clientèle. Les soins personnels et esthétiques continueront d’y être permis. Autant pour les spas que pour les piscines des établissements hôteliers, des consignes sanitaires strictes devront être respectées, en plus des mesures sanitaires en vigueur selon les paliers d’alerte des régions», a annoncé vendredi par voie de communiqué la ministre du Tourisme, Caroline Proulx.

Rappelons que les hôteliers n’avaient pu ouvrir leur piscine lors de la semaine de relâche, ce qui avait suscité la vive colère de plusieurs d’entre eux.