ZIERNICKI (née MACHIKA) Alexandra



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès d'Alexandra Machika, entourée de ses enfants, le 6 mars 2021, à l'âge de 78 ans. Elle fut l'épouse bien-aimée de feu Edward Ziernicki.Elle laisse dans le deuil ses enfants Ronald, Debbie et Cynthia ainsi que de nombreux parents et amis. Aimée et appréciée, Alexandra et sa joie de vivre nous manqueront profondément et nous la porterons dans nos coeurs et pensées pour toujours.En raison des circonstances actuelles, une célébration de vie aura lieu à une date ultérieure.www.dignitequebec.com