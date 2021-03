15 endroits où louer des cabanes dans les arbres au Québec

Vous avez toujours voulu dormir dans une cabane dans les arbres? Ça tombe bien, les forêts du Québec cachent une foule de prêt-à-camper en hauteur où vous pouvez réaliser votre rêve d’enfance!

Voici 15 endroits où faire du glamping dans une cabane perchée, en solo, en couple ou en famille:

À moins d’indication contraire, les minihabitations sont offertes à l’année, et une marche de quelques minutes au moins est nécessaire pour s’y rendre.

1. Les cabanes des Refuges Perchés Mont-Tremblant

Saint-Faustin–Lac-Carré, Laurentides

Des sentiers, un lac et 20 cabanes isolées dans une paisible forêt: voilà ce qu’offrent Les Refuges Perchés. Certaines unités ont des tourelles et des passerelles suspendues, d’autres ont des terrasses avec vue sur l’eau, toutes ont une architecture unique.

Pour vous rendre à votre refuge, vous aurez le choix entre la marche (10 à 25 min) ou le canot (8 à 12 min), et, une fois arrivés, vous vivrez une aventure écoresponsable sans Wi-Fi, ni eau courante, ni électricité!

À partir de 109$ par nuit / Chiens acceptés / Infos ici

2. Les refuges du Diable Vert

Glen Sutton, Cantons-de-l'Est

Niché dans les montagnes des Cantons-de-l'Est, Au Diable Vert est à ne pas manquer. On y découvre de vraies maisonnettes dans les arbres [ainsi que des pods et des refuges], et on y côtoie un troupeau de vaches Highland qui donne au site de petits airs d’Écosse!

Sur les lieux: 14 km de sentiers de randonnée, des descentes de rivière, du «vélo volant» et de l’observation d’étoiles. Prévoyez une balade de 100 m à 1 km pour atteindre votre logis.

À partir de 119$ par nuit / Chiens acceptés / Infos ici

3. Les cabanitas et les cabanes sur pilotis de Kabania

Notre-Dame-de-la-Merci, Lanaudière

Kabania se décrit comme «un petit village de cabanes au bout du monde». On y trouve trois types de prêt-à-camper dans les arbres pour dormir et se relaxer ainsi que des aires communes avec cuisine, salle de séjour et bloc sanitaire. Côté activités, les visiteurs ont accès au parc régional de la Forêt Ouareau et à ses 120 km de sentiers, à des descentes de rivière, à de la baignade, etc.

Kabania était exceptionnellement fermé cet hiver en raison de la COVID-19, mais rouvrira ses portes le 21 mai. C’est le temps de réserver.

À partir de 82$ par nuit / Chiens non acceptés (pension à proximité) / Infos ici

4. Les prêt-à-camper Sol et Stella de Chimo Refuges

Saint-Sauveur, Laurentides

Le centre de vacances insolite Chimo Refuges offre cinq minihébergements en nature, dont deux dans les arbres: le Sol et le Stella. Ces chalets sont rustiques et sans eau courante, mais ils ont l’électricité et des cuisinettes bien équipées (avec frigo, machine à raclette et plat à fondu électriques, notamment).

Sur le site, les visiteurs ont accès à des aires communes, dont un tipi, et ils peuvent pratiquer plusieurs activités de plein air. Aussi: Wi-Fi dans les hébergements et service de voiturier pour les bagages.

À partir de 155$ par nuit / Chiens acceptés / Infos ici

Chimo Refuges

5. Les abris dans les arbres du Parc Aventures Cap Jaseux

Saint-Fulgence, Saguenay-Lac-Saint-Jean

Il y a toutes sortes d’habitations au Cap Jaseux: des dômes, des sphères suspendues, des Coolbox, des cabines en bois rond et, selon le site web, deux maisons dans les arbres «à la hauteur de vos rêves d’enfance»! Éclairées, chauffées, équipées du nécessaire pour cuisiner, et situées à proximité du stationnement et du bloc sanitaire, ces cabanes sont perchées à 8 m du sol et offrent une vue sur le fjord du Saguenay.

Pour ce qui est des activités du parc, elles vont du parcours aérien au kayak de mer, en passant par la cueillette de champignons et les massages sur la plage.

Date d’ouverture 2021: 5 juin.

À partir de 245$ par nuit / Chiens acceptés seulement dans le parc, pas dans les cabanes / Infos ici

6. Les minichalets des Toits du monde

Nominingue, Laurentides

Deux options dans les arbres vous attendent ici: le Chalet Perché, avec sa passerelle suspendue, et le Chalet Enchanté, avec son toit tordu digne d’une maison de lutin. À l’intérieur, poêle à bois, cuisinière au propane, douche rustique et toilette au compost feront partie de votre mobilier. À l’extérieur, vos voisins seront une yourte, un tipi et une maison de Hobbit.

Il y a plusieurs choses à faire dans les environs: ski de fond, traîneau à chiens, ateliers sur la survie en forêt, disc golf, baignade, etc.

À partir de 150$ par nuit / Chiens acceptés / Infos ici, ou sur Airbnb ici ou là

7. Le Nid d’Elfe des Pieds sur Terre

Saint-Calixte, Lanaudière

Les bulles transparentes des Pieds sur Terre sont particulièrement attirantes, mais le domaine compte aussi un Nid d’Elfe dans les arbres au décor fantaisiste. Parmi les commodités: une terrasse perchée, un poêle à bois et une salle de bains rustique, sans oublier un jacuzzi extérieur privé, idéal pour se reposer avec une balade sur les sentiers du domaine. Miniferme à découvrir également.

À partir de 170$ par nuit / Chiens acceptés (20$) / Infos ici

8. Les écolodges sur pilotis de Cime Aventures

Bonaventure, Gaspésie

Cime Aventures est connu pour ses descentes en canot sur les eaux incroyablement transparentes de la rivière Bonaventure. L’entreprise propose aussi des hébergements, dont des écolodges sur pilotis. Ces derniers n’offrent pas d'accessoires de cuisine, mais ils ont l'air climatisé, l’eau courante, une salle de bains complète et un stationnement. C'est particulièrement douillet pour du prêt-à-camper!

En location seulement l’été.

À partir de 135,99$ par nuit / Chiens acceptés à certains endroits / Infos ici

9. Les logis dans les arbres des Chalets du Trappeur

Wentworth-Nord, Laurentides

Chalets du Trappeur

Parmi les chalets de bois rond de ce domaine se trouvent deux cabanes dans les arbres: Le Hibou et Le Colibri. Construites en cèdre rouge, elles offrent mezzanine, poêle à bois, cuisinette, salle de bains complète et eau potable. Si vous y logez, vous avez accès au spa du domaine (vérifiez les règles liées à la COVID-19) et à un kayak pour aller vous balader sur le lac.

Parmi les autres choses à faire: baignade sur une plage sablonneuse en été, raquette et patinage en hiver.

À partir de 179$ par nuit / Chiens non acceptés / Infos ici et là undefined

10. Les minihébergements perchés de Canopée Lit

Sacré-Cœur, Côte-Nord

Les minichalets et les bulles sur pilotis de Canopée Lit donnent envie d’un séjour intime au milieu des érables, des bouleaux, des fougères et des peupliers. Les cabanes ont toutes une terrasse, un coin cuisine (extérieur ou intérieur), un coin salle de bains (intérieur ou extérieur), une toilette sèche, l’électricité et l’eau courante.

Certaines ont des dômes transparents au plafond qui permettent d’admirer les étoiles ou la canopée. Wow.

À partir de 163$ par nuit / Chiens non acceptés / Infos ici

11. La «cabane en bord de rivière», sur Airbnb

Carleton-sur-Mer, Gaspésie

Airbnb

Selon sa description Airbnb, «cette cabane dans les arbres longe la rivière Stewart. Vous pouvez y pêcher la truite, possibilité de voir des chevreuils. Elle est située entre deux montagnes». L’endroit se trouve à 15 min des plages, terrasses, cafés et attraits de Carleton-sur-Mer, dans la belle Baie des Chaleurs.

Période de disponibilité à vérifier auprès de l’hôte.

À partir de 50$ par nuit / Chiens acceptés / Infos ici

12. Les cabines en hauteur de Laö Cabines

Racine, Cantons-de-l'Est

Ici, l’expérience à hauteur de feuillage se passe dans des cabines au look contemporain. Les différents modèles de prêt-à-camper varient un peu en taille et en commodités, mais ils sont tous largement vitrés et confortablement équipés. Pour être «dans les arbres», il faut choisir les cabines sur pilotis Blök ou Vü, ou encore les futures Lüv, qui feront leur apparition ce printemps.

Voisin du mont Orford, Laö Cabines offre des activités comme la marche (4 km de sentiers), le vélo, le ski de fond ou la raquette, et dispose d’un espace spa pour ses clients.

À partir de 95$ par nuit / Chiens acceptés dans une seule cabine / Infos ici

13. Les petits chalets perchés du Village perché

Sainte-Béatrix, Lanaudière

Si on en croit le site web du Village perché, c’est à Sainte-Béatrix que «la cabane dans les arbres de votre enfance» vous attend. L’entreprise offre deux petites habitations perchées simples, mais douillettes, dont la cabane Le Mésange, particulièrement près des arbres. Vous y trouverez cuisine, salon, chambre et salle de bains ainsi que votre propre jacuzzi intime à l’extérieur.

Durant votre séjour, rando, pêche et autres activités seront possibles.

À partir de 360$ / Infos ici

14. Les abris en hauteur des Refuges du lac Démélé

Amherst, Laurentides

Il y a quatre logis sur ce site, dont deux qui sont perchés à travers les branches: la Cabane d’en haut et la Cabane du lac. La première est au cœur d’une cédrière, la deuxième, à proximité d’une érablière. Les deux sont situées près d’un lac... mais pas le même! Rustiques, les cabanes offrent, entre autres: coin cuisine avec réservoir d’eau, toilette sèche extérieure et douche (extérieure ou intérieure).

Sur le domaine: randonnée, raquette, glissade sur tube, baignade, pêche, canot et feux de camp.

À partir de 130$ par nuit / Chiens acceptés dans certaines cabanes (25 $) / Infos ici / Sur Airbnb: ici ou là

15. La tour d’observation de Québec Photogravie

Roberval, Saguenay-Lac-Saint-Jean

Airbnb

Difficile de faire plus original que cette cabane juchée à 10 m du sol. Il s’agit de la tour d’observation d’une compagnie proposant des forfaits de «chasse photographique». De là-haut, vous pourrez profiter de la forêt boréale, mais vous pourrez aussi faire l’observation de castors et... d’écureuils volants! La cabane est bien équipée, et le transport en 4x4 est inclus avec la nuitée.

Des safaris-photos en zodiac sur la rivière Ouiatchouaniche sont offerts.

À partir de 199$ par nuit / Chiens non acceptés / Infos ici

