MARTEL, Jeanne d'Arc

(née Allard)



À Sainte-Agathe-des-Monts, le 27 février 2021, à l'âge de 95 ans et 10 mois, est décédée dans la sérénité après une très courte maladie, Mme Jeanne d'Arc Martel, née Allard, épouse de feu M. Roland Martel publicitaire.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lise (André Laferrière), Guy, Denyse (Roland Laferrière), Hélène (Jean-Marc Jacques), Diane (Raymond Lapointe) et Claude (Marthe Lafontaine), ses petits-enfants: David (Anne-Marie T.), Olivier (Sabrina L.), Valerie (Loic S.), Katheryne-E (Nicolas L.), Marie-Lyse (Fabien P.), Sandrine, Emilie (Anthony D.), Jean-Philippe (Claudia G.-O.) et Laurence (Ryan M.), ses arrière-petits-enfants: Noémie, Maxime, Mia, Emilio, Charline, Sophie, Camille et Antoine.Elle laisse également sa belle-soeur Cécile Champigny-Allard, ses cousins Roger Beauchamp et Claude Ménard et de nombreux neveux et nièces Allard et Martel.En raison des circonstances actuelles, une cérémonie aura lieu à une date ultérieure, les membres de sa famille en seront informés. Selon ses volontés, ce dernier hommage lui sera rendu dans la plus stricte intimité familale: belle-soeur, cousins, nièces et neveux. Les ami(e)s, belles-familles et collègues ne seront pas invité(e)s mais pourront transmettre directement leurs condoléances à chacun des enfants concernés. Les condoléances pourront aussi être adressées auwww.dignitequebec.comAu lieu de fleurs, un don serait apprécié à la Fondation Mira :ou à l'Association québécoise de la dégénérescence maculaire.Merci au personnel du Manoir 4 Saisons de Ste-Agathe-des-Monts qui l'ont entourée pendant 5 ans et à celui de l'Hôpital Laurentien qui ont facilité ses derniers moments.