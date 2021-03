THIBAUDEAU, Robert



Le 5 mars 2021, s'en est allé notre Robert " Bodo " préféré.Il compte sur sa famille et ses proches pour continuer à profiter pleinement de la vie qu'il aimait tant: sa douce conjointe Sylvie Corbeil, ses enfants: Dandy (François), Yvann (Zoé), Tristan et Rosie, ses petits-enfants: Romane, Kiliane, Félicie, Leylou et Lorik, ses beaux-parents: Paul et Pierrette, ses belles-soeurs: Josée et Guylaine, ses beaux-frères: Benoît et Willy et tous ses neveux et nièces: Jessica, Cynthia, Marisol, Guillaume, Jules, Emmy, James et Clarence ainsi que les nombreux amis qui ont eu la chance de le côtoyer.Une cérémonie commémorative se tiendra à une date ultérieure afin de pouvoir célébrer comme il l'aurait voulu. Les détails sont à venir sur le site Alfred Dallaire Memoria.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme Parkinson Québec.