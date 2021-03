PROVOST, Bernard



À Montréal, le 26 février 2021, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Bernard Provost.Il laisse dans le deuil sa belle-soeur Raymonde, son neveu Richard, son neveu par alliance Jean-Marc et plusieurs autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances le samedi 20 mars 2021 à compter de 12h en l'église St-François d'Assise, 700 rue Georges-Bizet, Montréal. Les funérailles seront célébrées à 15h.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement en 2021 au cimetière de Varennes.En raison de la pandémie, la distanciation sociale et le port du masque sont de mises en tout temps. Le nombre de visiteurs à l'église se limite à 25 personnes sans rotation.www.salonfunerairelfc.com