LAPOINTE, Cécile

(née Deschênes)



C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de notre mère Cécile Lapointe (Deschênes) à l'âge de 92 ans et 11 mois.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lise (Serge), Jean-Pierre (Danielle), Richard et Sylvie; ses petits-enfants: Chantal, Jean-Alexandre (Erika), Nathalie (Richard) et Mathieu; ses arrière-petits-enfants: Samuel et Marie Lou. Elle était l'épouse de feu Jean-Jacques Lapointe et la mère de feu Carole Lapointe (Brochu). Elle laisse également sa belle-soeur Jeannine ainsi que de nombreux neveux et nièces.Un remerciement spécial au CHSLD Saint-Lambert-sur-le-Golf, particulièrement, le personnel du 4e étage pour leurs bons soins et soutien dans un grand respect.Dans les circonstances, les funérailles se dérouleront dans l'intimité.Des dons à la Société Alzheimer seraient appréciés.