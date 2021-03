BEAUSÉJOUR, Marie



À Mont-Rolland, mardi le 2 mars 2021, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Marie Beauséjour, épouse de feu monsieur Rolland Richer.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Robert (Sylvie) et Michel (Louise), ses petits-enfants, Marie-Claude, Maxime, Mathieu, Miguel, ses frères et soeurs, Léonie, Madeleine, Richard (Madeleine), Noël et Guy (Louisette), ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Sa présence demeurera dans nos souvenirs et notre mémoire.La famille tient à remercier le personnel de la Cité de la Santé pour l'excellence des soins.Nous tenons à souligner le dévouement et les bons soins prodigués par Lise et Cécille de la résidence Les Chardonnerets.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal: